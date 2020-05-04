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Gündem

Kanal 7’nin Genel Yayın Yönetmeni koronavirüse yakalandı

Kanal 7'nin ana haber spikeri Hülya Seloni'den sonra kurumdan bir isim daha koronavirüse yakalandı. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni eski RTÜK başkanlarından Zahit Akman’ın da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:25:00 -
Kanal 7’nin Genel Yayın Yönetmeni koronavirüse yakalandı

Eski RTÜK başkanlarından, Kanal 7’nin Genel Yayın Yönetmeni Zahit Akman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Akman'la birlikte test yaptıran eşinde de koronavirüse rastlandı.

Akman çiftinin hastanede bir süre tedavi gördükten sonra evlerinde karantinaya alındıkları öğrenildi.

Zahit Akman, 2005-2009 yılları arasında RTÜK Başkanlığı yapmıştı.

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