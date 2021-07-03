Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman'ın acı günü! 83 yaşındaki annesi Hakk'a yürüdü
Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman'ın bir süredir hastanede tedavi gören 83 yaşındaki annesi Havize Mukaddes Akman, Hakk'a yürüdü.
Zahid Akman'ın annesi Havize Mukaddes Akman Hakk'a yürüdü. Akman'ın 83 yaşındaki merhume annesi, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Ankara Asri Mezarlığı'na defnedilecek
Cenaze namazı yarın öğlen namazını müteakiben Ankara Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak merhumenin naaşı, Ankara Asri Mezarlığı'na defnedilecek.