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Gündem Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman'ın acı günü! 83 yaşındaki annesi Hakk'a yürüdü
Gündem

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman'ın acı günü! 83 yaşındaki annesi Hakk'a yürüdü

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman'ın bir süredir hastanede tedavi gören 83 yaşındaki annesi Havize Mukaddes Akman, Hakk'a yürüdü.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 20:50:00 - 2021-07-03 20:52:05
Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman'ın acı günü! 83 yaşındaki annesi Hakk'a yürüdü

Zahid Akman'ın annesi Havize Mukaddes Akman Hakk'a yürüdü. Akman'ın 83 yaşındaki merhume annesi, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Ankara Asri Mezarlığı'na defnedilecek

Cenaze namazı yarın öğlen namazını müteakiben Ankara Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak merhumenin naaşı, Ankara Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

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Yorumlar

mehmet fazlıoğlu

allah rahmet eylesin
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ş

Allah rahmet eylesin
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