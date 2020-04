Kanal 7 Ana Haber Spikeri Hülya Seloni koronavirüse yakalandı

Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Kanal 7 Ana Haber Spikeri Hülya Yürekli Seloni, Instagram hesabından duruma açıklık getiren bir paylaşım yaptı.

Koronavirüse yakalandı

Seloni, yaptığı paylaşımda uzun süredir ekranlarda olmadığını belirterek, ailecek koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.

Seloni paylaşımında, ''Sevgili dostlarım sizlerin de merak ettiği uzere bir süredir ekranlarda yokum. Maalesef ailece korona olduk. Ben 12 Nisan'da semptomlarım başlayan Covid-19 tedavimi tamamlayarak dün hastaneden taburcu oldum, eşim ve Alara hastalık sürecini evde tedavi ile geçirdiler. Hepimiz çok şükür iyiyiz dinlenmedeyiz.

Amerikan Hastanesi'nde başlayan tedavi sürecimin yetersiz kalmasi sebebiyle çok zor zamanımda imdadima koşan, beni kucaklayan, kendi hastanesine alıp hemen yeni bir tedavi süreci baslatarak iyileşmeme büyük katkı sağlayan, büyük özveriyle, sevgiyle çalışan, başarılı doktorlarımızdan, hakkını ödeyemeyeceğim, benim sağlık kahramanım, sevgili arkadasim Enfeksiyon Hastalıkları Uz. Dr. Gülhan Eren basta olmak uzere İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm kıymetli sağlık çalışanlarına, Alara'mın biricik doktoru, bizi hiç yalnız bırakmadı, engin bilgi ve tecrübeleriyle destek oldu Prof. Dr. Bektaş Sırrı, yine tecrübeli doktorlarımızdan önerileriyle destek veren sevgili arkadaşım Prof. Dr. Teoman Dal, Kanal7’nin değerli büyüklerime, yönetici ve çalışma arkadaşlarıma, Amerika'dan her gün bana moral vermeye çalışan kız kardeşime, hastaneye yiyecek giyecek getirip her gün yanimda hissettiren erkek kardeşim ve değerli eşine, evimin kapısına yemek bırakan kıymetli kayınvalideme, sevgili eltime, çok çok değerli dostlarıma, dostluk mesajlariyla güç veren, dualarını, desteğini esirgemeyen, arayan soran merak eden, kötü gününüzde yanımzıda olduğunu hissettiren herkese en kalbi duygularımla sonsuz teşekkürler ediyorum ailem adına. Şunu bir kez daha anladık ki “sağlık” her şey ve yaşam çok değerli. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum büyüklerime hürmetlerimi sunuyorum. Hastalarımıza acil şifalar, sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Sağlıkla mutlulukla kalın'' ifadelerini kullandı.