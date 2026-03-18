Milyonları ilgilendiriyor: İletişimde yeni dönem başlıyor
Milyonları ilgilendiriyor: İletişimde yeni dönem başlıyor

1 Nisan günü 81 ilde 5G teknolojisi dönemi başlıyor. 5G teknolojisi saniyede 20 gigabit veri aktarım hızı sunacak. İşte detaylar...

Foto - Milyonları ilgilendiriyor: İletişimde yeni dönem başlıyor

Türkiye 13 gün sonra 5G teknolojisine geçiyor. 81 ildeki cep telefonu uyumlu olan herkes 5G teknolojisinin konforuna erişebilecek.

Foto - Milyonları ilgilendiriyor: İletişimde yeni dönem başlıyor

Operatörler 5G altyapısına ilişkin çalışmalarını tamamlamak üzere. Yurttaki bazı stadyumlar ve havalimanları halihazırda 5G özelliğine sahip. SIM Card ve telefonu uygun olanlar bu deneyimi yaşayabiliyor. Peki, 5G hayatımızda neleri değiştirecek? 5G teknolojisinden faydalanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Foto - Milyonları ilgilendiriyor: İletişimde yeni dönem başlıyor

5G, 4.5G'den teorik olarak 10 ila 100 kat daha hızlı veri aktarım hızları sunabiliyor. Günlük kullanımda 4.5G, 20–100 Mbps hızlar sunarken, 5G ile bu hızlar 10 bin - 20 bin Mbps seviyesine çıkabilir. Bu, özellikle yüksek çözünürlüklü videoların saniyeler içinde inmesini sağlayan çok daha düşük gecikme ve yüksek kapasite anlamına gelir.

Foto - Milyonları ilgilendiriyor: İletişimde yeni dönem başlıyor

Video izleme alışkanlığı olanlar için bu durum kotaları çok hızlı tüketebilir. Video açıldığında birkaç saniye içinde tamamı indirileceği için, videonun kalan kısmını izlemeseniz de kotanız eksilmiş olacak. Bu nedenle 5G'ye geçildiğinde kotanızı kontrol etmeniz menfaatinize olacak.

Foto - Milyonları ilgilendiriyor: İletişimde yeni dönem başlıyor

5G ile hız ve performansta güçlü yükselişler hissedilecek. Gecikme süreleri 5G ile ortadan kalkmış olacak. Cihazların interneti olarak da bilinen 5G, uzaktan ameliyatlarda, otonom araçlarda, gerçek zamanlı uygulamalarda ve sanal gerçeklik gibi alanlarda avantaj sağlayacak. Aynı anda çok daha fazla cihaz bağlantısı desteklenecek. 5G sektörel dönüşümü de getirecek. Bu kapsamda sağlık, eğitim, lojistik ve üretim gibi alanlarda 5G'nin etkisi büyük olacak. Kaynak: NTV Fotoğraflar: AA

