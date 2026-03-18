Bayram şekerine dikkat! Uzmanı uyardı: Mide ve bağırsak krizi hastanelik edebilir...

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ramazan Bayramı öncesi bu uyarıya mutlaka kulak verilmeli...

Çocuklar için Ramazan Bayramı demek; yeni kıyafetler, el öpünce gelen harçlıklar ve tabii ki sınırsız şekerleme demek! Ancak o minik avuçların doldurduğu çikolatalar, bayram sevincine gölge düşürebilir. Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şenay Pir Zengi, bayramda tüketilen şekerlerin, çikolataların çocukların mideyi ve bağırsaklarını etkilediğine dikkat çekti. İşte bayram şekeriyle gelen hastalıklar…

Hangimiz bayramlarda çikolata ve şeker yemedik ki... Birçoğumuzun en güzel anısı bayram şekerleriyle doludur. Peki, bayram şekeriyle gelecek olan hastalıkların farkında mıyız?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şenay Pir Zengi, bayramda aşırı şeker tüketimiyle gelen hastalıkları sıraladı.

Çocuklar bayram ziyaretlerinde kısa sürede normalden çok daha fazla şeker tüketebilir. Bu durum, vücutta hızlı tepkilere yol açar. En sık görülen sorunların başında mide bulantısı gelir. Özellikle aç karnına tüketilen şeker ve çikolata mideyi zorlayarak bulantı, karın ağrısı ve hatta kusmaya neden olabilir.

Bir diğer yaygın durum ise İshal problemidir. Fazla miktarda tüketilen şeker, bağırsaklarda su tutulmasına yol açarak sindirim sistemini hızlandırabilir. Bu da çocuklarda ani tuvalet ihtiyacı ve sıvı kaybı riskini artırır.

Şeker tüketiminin hemen ardından yaşanan bir başka önemli etki ise kan şekeri dalgalanmalarıdır. Şekerli gıdalar kan şekerini hızla yükseltir, ancak bu yükseliş kısa sürede ani bir düşüşle sonuçlanır. Bu dalgalanma çocuklarda halsizlik, baş dönmesi ve huzursuzluk gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Bayramda en çok ihmal edilen konulardan biri ağız ve diş sağlığıdır. Gün boyunca sık sık şeker tüketen çocukların dişleri ciddi risk altına girer. Şeker, ağız içindeki bakterilerle birleşerek asit oluşumuna neden olur ve bu asit diş minesine zarar verir. Sonuç olarak diş çürüğü gelişimi hızlanır.

Özellikle yapışkan şekerler ve karamel türü tatlılar diş yüzeyine daha uzun süre tutunduğu için risk daha da artar. Bayram süresince düzenli diş fırçalama alışkanlığının aksatılması, bu süreci hızlandıran önemli bir faktördür.

Aşırı şeker tüketimi sadece sindirim sistemiyle sınırlı kalmaz, bağışıklık sistemini de etkiler. Yapılan araştırmalar, yüksek miktarda şeker alımının bağışıklık hücrelerinin etkinliğini geçici olarak azalttığını göstermektedir. Bu durum, çocukların enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelmesine neden olabilir.

Şeker aynı zamanda vücutta iltihaplanmayı artırabilir. Bu da özellikle bayram sonrası dönemde çocukların daha sık hastalanmasına zemin hazırlar. Soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonları ve benzeri rahatsızlıkların görülme riski artabilir.

Bayramda çocukların şeker isteğine karşı neler yapılabilir? Çocukların bayramdan tamamen uzak tutulması gerçekçi değildir. Ancak bazı basit önlemlerle bu süreci daha sağlıklı hale getirmek mümkündür. Öncelikle şeker tüketimi tamamen serbest bırakılmamalı, belirli bir sınır içinde tutulmalıdır. Çocukların aç karnına şeker tüketmesi yerine, ana öğünlerden sonra kontrollü şekilde verilmesi daha doğru bir yaklaşımdır.

