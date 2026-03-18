İran kilit ismin öldürüldüğünü doğruladı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin, ABD ve İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybettiği resmen doğrulandı. İran Devrim Muhafızları da Besic Gücü Komutanı Gulam Rıza Süleymani’nin saldırıda öldüğünü açıkladı.
İran Ulusal Güvenlik yüksek Konseyi Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği doğrulandı.
İRAN, LARİCANİ İDDİASINI DOĞRULADI
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun gece düzenlediği hava saldırısında Laricani'yi hedef aldığını savunmuştu. Katz, İsrail ordusunun İran'a hava saldırısında hedef aldığı Laricani'nin öldüğünü öne sürmüştü.
DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI DA ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan İran Devrim Muhafızları, Besic Gücü Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin İsrail saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı. İran tarafı, üst düzey komutanın kaybını doğrularken, bu durum bölgedeki askeri hareketliliğin en üst seviyeye çıkmasına neden oldu.