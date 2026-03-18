Bilal Erdoğan'dan korkutan sözler Bakan Kacır'dan Rize'de "Teknoloji" muştusu! "Neyi esirgedilerse daha iyisini yaptık, yerli ve milli devrim bitmeyecek!" AB yaptırım diyor ABD kıyak geçiyor Trump kabinesinde şok istifa! Terörle Mücadele Direktörü Joseph Kent: "İran savaşı İsrail’in kurguladığı bir yalandır!" Yunanistan İsrail'e sığındı İspanya’dan enerji krizine karşı "petrol kalkanı"! 11,5 milyon varillik dev rezerv piyasaya sürülüyor! Ahmet Hakan’dan İstiklal Marşı Arapça okundu diye kuduranlara: İngilizce okunsa sesleri çıkmazdı! Hem cahiller hem İslam'a alerjileri var! Çanakkale semalarında SOLOTÜRK fırtınası! 111. yılda nefes kesen gösteri Bakan Kurum, AB delegasyonu ve büyükelçilere Türkiye’nin COP31 vizyonunu anlattı: COP31 sürecinde güçlü bir Avrupa ortaklığı kaçınılmazdır AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili süresince KGM sorumluluğundaki otoyollar ile köprüler ve birçok raylı sistem hattı ücretsiz hizmet verecek.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla köprü ve otoyollar ile toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11092 sayılı karara göre, bayram tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz yapılacak.

ÜCRETSİZ GEÇİŞLER 19 MART'TA BAŞLAYACAK

Kararda ücretsiz geçişlerin uygulama süresine ilişkin, "19 Mart 2026 Perşembe günü saat 00:00'dan başlayarak 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24:00'a kadar" ifadeleri kullanıldı. Yap-işlet-devret projeleri hariç tutulan uygulama kapsamında, vatandaşlar kamuya ait otoyol ve köprülerden bedelsiz faydalanabilecek.

RAYLI SİSTEMLER VE BELEDİYE HİZMETLERİ KAPSAMA ALINDI

Toplu taşıma araçlarındaki ücretsiz kullanım detaylarına da yer verilen kararda, "20 Mart 2026 Cuma günü saat 00:00'dan başlayarak 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24:00'a kadar; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacaktır." denildi.

Söz konusu kararın 4736 sayılı Kanun'un 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulduğunu belirten düzenleme, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Karar hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği bildirildi.

