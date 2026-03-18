Fenerbahçe sahasında şov yaptı Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi! "Kendi vekilleri bile iddialarına itibar etmedi!" ABD ve NATO arasında büyük çatlak! Trump'tan zehir zemberek sözler Hakan Fidan'dan Kanada ile ortak deklarasyon! "Gazze durmadan Orta Doğu'da huzur hayal!" Bilal Erdoğan'dan korkutan sözler Bakan Kacır'dan Rize'de "Teknoloji" muştusu! "Neyi esirgedilerse daha iyisini yaptık, yerli ve milli devrim bitmeyecek!" AB yaptırım diyor ABD kıyak geçiyor Trump kabinesinde şok istifa! Terörle Mücadele Direktörü Joseph Kent: "İran savaşı İsrail'in kurguladığı bir yalandır!" Yunanistan İsrail'e sığındı İspanya'dan enerji krizine karşı "petrol kalkanı"! 11,5 milyon varillik dev rezerv piyasaya sürülüyor!
Hizbullah siyonistlerin askeri üslerini hedef aldı
Dünya

Hizbullah siyonistlerin askeri üslerini hedef aldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hizbullah siyonistlerin askeri üslerini hedef aldı

Hizbullah, “Hayber 1 Operasyonu” kapsamında İsrail’deki çok sayıda askeri üs ve yerleşim yerine füze, roket ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusu ise Lübnan genelinde hava saldırılarına başladığını duyurdu.

Hizbullah, İsrail'deki çok sayıda askeri üssü ve yerleşim yeri ile Lübnan toprakları içindeki İsrail askerlerine yoğun saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hayber 1 Operasyonu" ismi verilen saldırılar kapsamında, İsrail'in Hayfa kentinin güneyindeki Atlit üssünün ve üssündeki Shayetet 13 deniz kuvvetleri birliğinin füzelerle hedef alındığı aktarıldı.

Hayfa kentinin kuzeydoğusundaki Misgav bölgesinde konuşlu İsrail birliklerinin roketlerle, İsrail'in kuzeyindeki Şomera, Shtula ve Zarit yerleşimlerinin topçu atışlarıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentinin çok sayıda insansız hava aracıyla, Ma'alot-Tarshiha'daki hava savunma sistemlerinin füzelerle Taberiye Gölü çevresindeki Amiad ve Şamşun üslerinin de roket saldırılarıyla hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinde bulunan Kuzey Komutanlığı Karargahı ile Eid Zeitim ve Geva üslerine füze saldırıları düzenlendiği kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Meron Üssü'nün füzelerle, Kiryat Şmona, Metula, Malkiya, Dishon, Avivim, Kfar Blum, Ramot Naftali, Zarit, Şula, Even Menaşem ve Beyt Hillel yerleşim yerlerinin de çok sayıda roket saldırıları ile hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan'ın güneyindeki Merkeba, Hula, Meys el-Cebel ve Hıyam beldelerinde İsrail askerlerinin roket saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'in çeşitli bölgelerine roket saldırıları düzenlediğini belirterek, Lübnan genelinde hava saldırıları başlattıklarını açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e çıktığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Hizbullah meydan okudu! "Uzun sürecek çatışmalar için hazırız"
Hizbullah meydan okudu! "Uzun sürecek çatışmalar için hazırız"

Dünya

Hizbullah meydan okudu! "Uzun sürecek çatışmalar için hazırız"

Hizbullah Siyonist güçleri roket yağmuruna tuttu
Hizbullah Siyonist güçleri roket yağmuruna tuttu

Dünya

Hizbullah Siyonist güçleri roket yağmuruna tuttu

Hizbullah Yöneticisi: Lübnan'ı savunuyoruz
Hizbullah Yöneticisi: Lübnan’ı savunuyoruz

Gündem

Hizbullah Yöneticisi: Lübnan’ı savunuyoruz

Hizbullah Yöneticisi: Lübnan’ı savunuyoruz
Hizbullah Yöneticisi: Lübnan’ı savunuyoruz

Gündem

Hizbullah Yöneticisi: Lübnan’ı savunuyoruz

Hizbullah'tan siyonistlerin mevzilerine saldırı! Tepelerine roket ve dron yağdı
Hizbullah'tan siyonistlerin mevzilerine saldırı! Tepelerine roket ve dron yağdı

Dünya

Hizbullah'tan siyonistlerin mevzilerine saldırı! Tepelerine roket ve dron yağdı

Şizofren

İsrail'e demokrasi geliyor desene sevinsin şeytanlar
