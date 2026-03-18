AK Parti Afyonkarahisar teşkilatı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile VKS üzerinden bayramlaştı
AK Parti Afyonkarahisar İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı öncesinde AK Parti Genel Merkezi koordinasyonunda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
AK Parti Afyonkarahisar İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı öncesinde AK Parti Genel Merkezi koordinasyonunda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
Türkiye genelindeki teşkilatların katılımıyla gerçekleştirilen programda, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden bayramlaşma gerçekleştirildi.
AK Parti Genel Merkezi tarafından organize edilen ve 81 ilin yer aldığı bayramlaşma programına AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, İl Genel Meclisi Başkanı, İl Başkan Yardımcıları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, ilçe başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.
LİDER ERDOĞAN’A AFYONKARAHİSAR’IN SELAMLARI İLETİLDİ
Gerçekleştirilen bayramlaşma programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Bayramı’nı tebrik eden AK Parti Afyonkarahisar teşkilatı, Afyonkarahisarlı vatandaşların selam ve muhabbetlerini de Cumhurbaşkanına iletti.
Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
Programın ardından AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, yaklaşan Ramazan Bayramı’nın Türkiye’ye, millete ve İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.
Öte yandan Şahin, AK Parti teşkilatlarının Afyonkarahisar’da dayanışma ve kardeşlik ruhu içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
