Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Kanadoğlu ölmüş, SP taziyede bulunur mu?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu yazısında şu ifadeleri kullandı:

Olur mu olur..

Dün vefat eden emekli Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu için Milli Gazete’de taziye ilanı, çıkar mı çıkar..

“Cumhuriyet tarihimizin unutulmaz Yargıtay başsavcılarından Sabih Kanadoğlu’nun vefatı, bizi derin bir teessüre gark etmiştir” şeklinde tam sayfa bir ilan yayınlarlar mı, yayınlarlar..

Bu ay içinde ölen, diğer Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş’ta böyle bir taziye yayınlamadılar ama..

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Hatta, 28 Şubat’çı olduğunu hatırlatarak, nispeten eleştirel bir haber yaptılar ama..

28 Şubat’çılığı, 28 Şubat’ta baş aktör olmayı, yan aktör olmayı falan boşverin..

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