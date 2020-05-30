Kanadı kırık karabatak tedavi altında

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde vatandaşlar tarafından yorgun ve bitkin halde bulunan karabatak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde yaralı ve bitkin halde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan karabatak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne teslim edildi. İlçe müdürlüğü ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teslim edilen karabatak Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (AKÜREM) getirildi. Burada görevli veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan karabatağın kanadının kırık olduğu belirlendi. Merkezde bir süre devam edecek tedavinin ardından karabatağın doğal yaşam alanına yeninden bırakılacağı belirtildi.