  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! “10 kilometre öteye…”

Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: “Fikri provokasyon” vurgusu

Katil Netanyahu, ateşkes anlaşmasını yok saydı: Lübnan ve Gazze’ye vurmaya devam edeceğiz

Bakanlık harekete geçti! İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satışa sunulmuş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

Türkiye’nin lojistik hamlesinde yeni aşama! Bakan Uraloğlu 9 projeyi açıkladı!

Hafriyatçıyı Sistem'e sokan Müsavat Dervişoğlu: Siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi
Aktüel Kanada'nın resmi para birimi nedir?
Aktüel

Kanada'nın resmi para birimi nedir?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kanada'nın resmi para birimi nedir?

ATV’de Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde, yarışmacıya 100 bin TL değerinde “Kanada'nın resmi para birimi hangisidir?” sorusu yöneltildi. Peki, Kanada'nın para birimi ne oluyor?

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan Kim Milyoner Olmak İster, yüksek para ödüllü sorularıyla hem yarışmacıları hem izleyenleri sık sık terletiyor. Programın son bölümünde de  ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca’nın yönelttiği 100 bin TL’lik soru dikkat çekti. Yarışmacıya, Kanada’nın resmi para biriminin hangisi olduğu soruldu. Dört şıklı bu soru yayınlanır yayınlanmaz, sosyal medyada ve arama motorlarında “Kanada’nın resmi para birimi nedir?” aramaları hız kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL’lik Kanada sorusu

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde yarışmacıya, 100.000 TL değerindeki “Kanada'nın resmi para birimi hangisidir?” sorusu geldi. Soru, bilgi yarışmasını takip eden pek çok kişinin de dikkatini çekti ve özellikle coğrafya ve genel kültür meraklılarının ilgisini topladı.

Yarışmacıya yöneltilen soru şu şekildeydi:

“Kanada'nın resmi para birimi hangisidir?”

Şıklar ise şöyleydi:

A) Kanada Çınarı

B) Kanada Frangı

C) Kanada Sterlini

D) Kanada Doları

Kanada'nın resmi para birimi nedir?

Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL’lik sorunun doğru cevabı “Kanada Doları” oldu. Yani sorunun doğru şıkkı D seçeneği olarak açıklandı. Böylece hem yarışmacı hem de ekran başında merakla takip eden izleyiciler, Kanada’nın resmi para biriminin “Kanada Doları” olduğunu bir kez daha öğrenmiş oldu.

Sıra dışı yarışma! İşte Türkiye'nin en çirkin robotları
Sıra dışı yarışma! İşte Türkiye'nin en çirkin robotları

Teknoloji

Sıra dışı yarışma! İşte Türkiye'nin en çirkin robotları

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23