Uzun yıllardır ekranlarda yer alan Kim Milyoner Olmak İster, yüksek para ödüllü sorularıyla hem yarışmacıları hem izleyenleri sık sık terletiyor. Programın son bölümünde de ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca’nın yönelttiği 100 bin TL’lik soru dikkat çekti. Yarışmacıya, Kanada’nın resmi para biriminin hangisi olduğu soruldu. Dört şıklı bu soru yayınlanır yayınlanmaz, sosyal medyada ve arama motorlarında “Kanada’nın resmi para birimi nedir?” aramaları hız kazandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde yarışmacıya, 100.000 TL değerindeki “Kanada'nın resmi para birimi hangisidir?” sorusu geldi. Soru, bilgi yarışmasını takip eden pek çok kişinin de dikkatini çekti ve özellikle coğrafya ve genel kültür meraklılarının ilgisini topladı.

Yarışmacıya yöneltilen soru şu şekildeydi:

“Kanada'nın resmi para birimi hangisidir?”

Şıklar ise şöyleydi:

A) Kanada Çınarı

B) Kanada Frangı

C) Kanada Sterlini

D) Kanada Doları

Kanada'nın resmi para birimi nedir?

Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL’lik sorunun doğru cevabı “Kanada Doları” oldu. Yani sorunun doğru şıkkı D seçeneği olarak açıklandı. Böylece hem yarışmacı hem de ekran başında merakla takip eden izleyiciler, Kanada’nın resmi para biriminin “Kanada Doları” olduğunu bir kez daha öğrenmiş oldu.