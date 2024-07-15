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Gündem Kanada’nın profesörlerine bakın! Ölümün bile şakasını yapıyorlar!
Gündem

Kanada’nın profesörlerine bakın! Ölümün bile şakasını yapıyorlar!

Yeniakit Publisher
2024-07-15 16:36:00 -
Kanada’nın profesörlerine bakın! Ölümün bile şakasını yapıyorlar!

Kanadalı modernist profesörün, suikast girişimine maruz kalan ABD Başkan Adayı Donald Trump hakkındaki rezil sözleri büyük tepkiye neden oldu.

ABD başkan adayı Donald Trump'a, cumartesi günü saat 18.15'te Pensilvanya'nın Butler kentindeki miting alanında 20 yaşındaki suikastçı Thomas Matthew Crooks tarafından ateş açıldı. Miting sırasında birden fazla silah sesi duyulurken, kurşunlardan biri Trump'ın sağ kulağını sıyırdı. Saldırgan ile birlikte iki kişi öldü. Birçok kişi, aynı zamanda eski ABD başkanı olan Trump'ın hayatına kastedilen bu olayı, kişisel görüşlerini açıklamak için yorumladı.

Modernist profesörden skandal sözler

Ontario'daki Guelph Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan Shoshanna Jacobs, Trump'ın ölümcül bir yara almaktan kıl payı kurtulmasına vurgu yaparak saldırının videosunu alıntıladı ve cinsellik çağrışımı yapan bir ifade kullandı.

Jacobs, sosyal medya platformu X'te, "10 cm'in (4 inç'in) gerçekten önemli olduğu anlar" diye yazdı.

2012'den beri okulda ders veren ve "they/them" zamirini kullanan profesör, yaptığı şaka nedeniyle kısa sürede eleştiri yağmuruna tutuldu. ("They/them" zamirlerini kullanmak, kişinin cinsiyet kimliğini belirtirken geleneksel olarak kullanılan "he/him" [erkek] veya "she/her" [kadın] zamirlerinden kaçınmayı ve cinsiyetsiz bir ifade kullanmayı tercih ettiğini gösterir.)

Bir X kullanıcısı, "Vay canına, gerçekten korkunç bir insansın" diye yazarken başka biri de, "Bugün insanlar öldü. Ama hey, sen şaka yapıyorsun" diye yazdı. Üçüncü bir kişi de, "Bu sadece seni kötü gösteriyor." diye yazdı.
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Birçok sosyal medya kullanıcısı da Jacobs'ın işverenlerini etiketleyerek işten atılmasını istedi. Yorum yapan bir kişi, "Suikastları ve cinayetleri destekliyor musunuz? Neden Guelph Üniversitesi'nde suçluluğu destekleyen bir profesöre ders verdiriyorsunuz?" diye yazdı.

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