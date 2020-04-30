  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kanada’nın düşen helikopterini arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyni ve görevli helikopterin dün akşam İyon Denizi’ne düşerek kaybolan Kanada’ya ait Fredericton fırkateyninin helikopterini ve mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:43:09 -
Kanada’nın düşen helikopterini arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyni ve görevli helikopterin dün akşam İyon Denizi’ne düşerek kaybolan Kanada’ya ait Fredericton fırkateyninin helikopterini ve mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “TCG Salihreis fırkateynimiz ve görevli helikopterimiz, dün akşam İyon Denizi’ne düşerek kaybolan Kanada’ya ait Fredericton fırkateyninin helikopterini ve mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor” denildi. Paylaşımda ayrıca arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı