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Dünya Kanadalı öğretmen, kefiye giyen öğrenciye terörist dedi
Dünya

Kanadalı öğretmen, kefiye giyen öğrenciye terörist dedi

Yeniakit Publisher
2024-05-01 17:40:00 -
Kanadalı öğretmen, kefiye giyen öğrenciye terörist dedi

Kanada Ontario Eyaleti’nde meclis üyesi Sarah Jama’nın Filistin kefiyesiyle oturuma katılması nedeniyle meclisten atılmak istenmesi rezaletinin benzer bir örneği daha yaşandı...

Ontario eyaletindeki lisede görevli rehberlik öğrentemi, Filistin’e destek için kefiye giyen öğrenciye terörist benzetmesi yaptı. Oakville kentindeki Iroquois Ridge Lisesi, soruşturma başlatıp bir öğrenciye yönelik “zararlı ve ayrımcı Filistin karşıtı ırkçı dil” kullanılıp kullanılmadığına ilişkin inceleme sonuçlanana kadar öğretmenin eve gönderildiğini duyurdu.

Soruşturma kararı, Kanada Müslüman Danışma Konseyinin konuyu okul yönetimine bildirmesi ve X’te “Rehberlik danışmanının kefiye giydiği için bir öğrenciyi teröriste benzetmesinden rahatsızlık duyuyoruz” paylaşımında bulunmasının ardından geldi. Müdür John Stieva ise olayı kınadığını belirterek, ırkçılığa müsaade etmeyeceklerini söyledi.

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