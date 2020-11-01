Kanadalı Müslümanlar Fransa ve Macron’un İslam karşıtlığını protesto etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ve Charlie Hebdo dergisinin İslam karşıtı sözleri.Hz. Muhammed Peygambere hakaret eden karikatürleri yayınlaması, Kanada'nın Toronto kentindeki Fransız Başkonsolosluğu binasının önünde protesto edildi.

Toronto Younge ve Bloor caddelerinin köşesindeki protesto yerel saatle 14: 00'da (yerel saat 21:00) başladı.

Polisin yoğun önlemler aldığı gösteri, hafta başında sosyal medyadan başlatılan bir çağrı ile gerçekleşti.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı gösteri, ara sıra yapılan tekbirler dışında sessiz protesto olarak düzenlendi.

Göstericiler "Peygamberimiz namusumuzdur", "Müslümanları terörize etmeyi bırakın", "İnançlara saygı", "Tüm peygamberleri seviyoruz" ve "Peygamberimize Saygı" gibi pankartlar taşıdı.

Gösteri alanı girişinde kurulan masada, geçen herkese güller ve çiçekler dağıtıldı, Kur'an ve İslam'ı anlatan İngilizce broşürler ücretsiz olarak verildi.

Fransa'nın Nice kentindeki kilise saldırısının ardından yapılan açıklama için Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya teşekkür etti.

Trudeau, Nice'teki saldırının ardından, "Bu saldırıları gerçekleştiren suçlular, teröristler, soğukkanlı katiller İslam'ı temsil etmemektedir" dedi.

Toronto'da Fransa ve Macron aleyhindeki gösteri olaysız sona erdi.