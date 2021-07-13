Kanada’da yaşanan skandala bir yenisi daha eklendi: İsimsiz çocuk mezarları çıkmaya devam ediyor
Ülkenin British Columbia eyaletindeki bir yatılı kilise okuluna ait arazide, 160'tan fazla isimsiz çocuk mezarı daha bulundu.
Belgesiz ve işaretsiz mezarların arazisinde bulunduğu Kuper Adası Yatılı Kilise Okulu, resmi kayıtlara göre 1890'dan 1970'lere kadar Güney Körfez Adaları arasında yer alan Kuper Adası'nda faaliyet yürüttü.
Kanada'da, 29 Mayıs'ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde 215, 24 Haziran'da Sakatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde 751 ve 30 Haziran 2021'de British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulu'nun yakınında da 182 çocuğa ait ceset kalıntıları bulunmuştu.