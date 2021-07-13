  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı FETÖ’yü anlattı!
Kanada’da yaşanan skandala bir yenisi daha eklendi: İsimsiz çocuk mezarları çıkmaya devam ediyor
Şırnak'ta okul bahçelerine elektrik trafoları yerleştirilmesine tepki
81 ilde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"! 138 şüpheli yakalandı
Dünya Kanada’da yaşanan skandala bir yenisi daha eklendi: İsimsiz çocuk mezarları çıkmaya devam ediyor
Dünya

Kanada’da yaşanan skandala bir yenisi daha eklendi: İsimsiz çocuk mezarları çıkmaya devam ediyor

Ülkenin British Columbia eyaletindeki bir yatılı kilise okuluna ait arazide, 160'tan fazla isimsiz çocuk mezarı daha bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 12:56:00 -
Kanada’da yaşanan skandala bir yenisi daha eklendi: İsimsiz çocuk mezarları çıkmaya devam ediyor

Belgesiz ve işaretsiz mezarların arazisinde bulunduğu Kuper Adası Yatılı Kilise Okulu, resmi kayıtlara göre 1890'dan 1970'lere kadar Güney Körfez Adaları arasında yer alan Kuper Adası'nda faaliyet yürüttü.

Kanada'da, 29 Mayıs'ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde 215, 24 Haziran'da Sakatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde 751 ve 30 Haziran 2021'de British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulu'nun yakınında da 182 çocuğa ait ceset kalıntıları bulunmuştu. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay