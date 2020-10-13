Kanada’da yapılan camiye yardım talebi

Temeli, Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras’ın da videokonferans ile katıldığı sembolik törenle atılan caminin inşaatı hızla ilerliyor. Edmonton Türk Derneği Başkanı Ahmet Topal, yaptığı açıklamada, cami projesi için 2016 yılında çalışmalara başladıklarını ve ruhsat işlemlerinin 3 yıl sürdüğünü söyledi.



Topal, “Gerekli izinlerin alınmasını takiben dernek yönetimi, caminin inşaa edileceği arsayı, inşaatını ve cami hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Blue Mosque Foundation isimli vakfımıza 99 yıllığına kiraya verdi. Camimizin tüm işlemleri, derneğimizin de desteğiyle bu vakıf aracılığıyla yürütülecek” dedi.



“Cumhurbaşkanımızın haberdar olmasını istiyoruz”



Blue Mosque Foundation Başkanı Serkan Şahin de caminin yapımı için hayırseverlerin yardımlarına ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Caminin proje bedeli 1.5 milyon Kanada Doları. Bir süreden beri toplanan yaklaşık 150 bin dolarla perde betonlarını attık. İnşaatın hızla tamamlanması için başta Kanada’da yaşayan Türk ve diğer tüm Müslümanlar olmak üzere herkesin yardımına ihtiyacımız var. Cami inşaatımız, cemaatimizin özverili gayretleri ile bu aşamaya geldi. Cemaatimiz, gönüllü olarak inşatta çalışmakta, hanım kardeşlerimiz de her gün öğle yemeklerini evlerinde yaparak çalışanlara ikram etmekteler. Çalışmalarımıza Edmonton’daki diğer Müslüman toplumdan da destek verenler var” diye konuştu. Serkan Şahin, cami inşaatını hızlı şekilde tamamlamak istediklerini belirterek, “Edmonton, Kanada ve Türkiye’mizdeki hayırsever kardeşlerimizden yardım talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın projemizden haberdar olmasını ve maddi manevi desteklerini bekliyoruz” dedi.