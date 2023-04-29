  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti milletvekili Hasan Turan: Yangının 36 saatte söndürülememesi...

Erdoğan Büyük İzmir Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti!

Dünyada bu klasmanda 3 uçak var! Türkiye bunu da üretti

Rusya sürpriz gelişmeyi dünyaya duyurdu: Türkiye ile anlaştık

Hükümet düğmeye bastı! İşte düşünülen yeni kira modeli

Altın ve dolar tahminini duyuran İslam Memiş'in sözleri şok etti: Kendi parammış gibi yalvardım

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun etnik ve mezhepçi çıkışına tepki: 'Türk ile Kürt kardeştir, bölücü ve şifreli mesajlarla ayırmak isteyen...'

DEVA Partili isim oy istedi: Bir oy HDP’ye bir oy Kılıçdaroğlu’na!

Emekli asker açıkladı! 'Onlar aldı, biz de niye Bayraktar TB2 SİHA yok?' deyip Türkiye'nin kapısını çaldılar

Süleyman Soylu'yu şaşkına çeviren gelişme! "Böylesini ilk kez görüyorum" deyip duyurdu
Dünya Kanada'da Türkiye'deki seçimler için oy verme işlemi başladı
Dünya

Kanada'da Türkiye'deki seçimler için oy verme işlemi başladı

Yeniakit Publisher
2023-04-29 20:36:00 - 2023-04-29 21:05:39
Kanada'da Türkiye'deki seçimler için oy verme işlemi başladı

Kanada’da, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Kanada’da, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Kanada genelinde yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ottawa’daki Türkiye Büyükelçiliği ile Toronto, Montreal ve Vancouver kentlerindeki Türkiye Başkonsolosluklarında bugünden itibaren 9 gün süreyle oy kullanabilecekler.

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların Kanada genelindeki dört merkezde 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullanabileceklerini söyledi.

Oy kullanma işleminin 7 Mayıs'ta tamamlanacağını hatırlatan Mingan, şöyle konuştu:

"Oy verme işlemi bu sabah itibarıyla başladı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız, diledikleri dış temsilciliklerimizde ve gümrük kapılarında da oy kullanabiliyorlar. Vatandaşlarımızın seçimlere olan ilgisinin, bu seçimlerde arttığını memnuniyetle gözlemliyoruz. Bu sabah itibarıyla da yağmurlu havaya rağmen yoğun bir ilgi var. Vatandaşlarımızın güven içinde oylarını kullanmaları için en uygun tedbirleri de almış durumdayız.’’
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sabah saatlerinden itibaren kuyruklar oluşmaya başladı

Kanada’daki Türk nüfusunun en kalabalık olduğu kent Toronto’da, vatandaşlar oy vermek için kuyruk oluşturdu.

Yağmurlu havaya rağmen sıra bekleyen Türk vatandaşları, artan yağmurda zaman zaman başkonsolosluğun bulunduğu bina ve çevredeki işyerlerine girerek bekledi. Bu arada Toronto bölgesindeki bazı Türk dernek ve vakıfları da, oy vermek isteyen Türk vatandaşları için servis hizmeti düzenliyor.

Günler öncesinden cami ve derneklerde yapılan ve son olarak da sosyal medya üzerinde tekrarlanan çağrılarda, çevre kentlerde yaşayan ve ulaşım zorluğu çekenlerin, kendileri ile irtibata geçilmesi halinde evlerinde alınarak oy verme merkezlerine taşınacakları ifade edildi.

Dernek ve vakıflar, Toronto ve civarında yaşayanlar için de verilen buluşma adreslerine gelinmesi halinde toplu ulaşım hizmeti verileceği duyurusu yapıyor.

Kanada’daki dört ayrı noktada başlayan oy verme işlemi sonrası, toplanan oylar, 7 Mayıs'tan sonra siyasi parti temsilcileri ve resmi görevliler nezaretinde Türkiye’ye götürülecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı gündeme oturdu" target="_blank">
İki hafta kala son seçim anketi Türkiye ile paylaşıldı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı gündeme oturdu
İki hafta kala son seçim anketi Türkiye ile paylaşıldı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı gündeme oturdu

Siyaset

İki hafta kala son seçim anketi Türkiye ile paylaşıldı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı gündeme oturdu

Seçim sonrası için çıldırtan altın tahmini! Duyan, kulaklarına inanamadı
Seçim sonrası için çıldırtan altın tahmini! Duyan, kulaklarına inanamadı

Ekonomi

Seçim sonrası için çıldırtan altın tahmini! Duyan, kulaklarına inanamadı

Ümit Özdağ’ın Suriyeli sığınmacı ile diyaloğu olay oldu! "Tayyip seçimi kazanacak, seninle beraber Suriye’ye gideceğiz"
Ümit Özdağ’ın Suriyeli sığınmacı ile diyaloğu olay oldu! "Tayyip seçimi kazanacak, seninle beraber Suriye’ye gideceğiz"

Gündem

Ümit Özdağ’ın Suriyeli sığınmacı ile diyaloğu olay oldu! "Tayyip seçimi kazanacak, seninle beraber Suriye’ye gideceğiz"

O ülkeden Yunanistan'a F-35 telkini: 14 Mayıs'ı bekleyin
O ülkeden Yunanistan'a F-35 telkini: 14 Mayıs'ı bekleyin

Dünya

O ülkeden Yunanistan'a F-35 telkini: 14 Mayıs'ı bekleyin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23