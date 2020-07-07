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Aktüel

Kanada'da standartları karşılamayan maskeler için toplatma kararı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 21:04:20 -
Kanada'da standartları karşılamayan maskeler için toplatma kararı

TORONTO (AA) - Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana başta maske olmak üzere koruyucu ekipman sıkıntısı yaşanan Kanada’da, "N95" diye satışa sunulan pek çok maskenin standartları karşılamadığı bildirildi.

Kanada Sağlık Bakanlığı, son haftalarda satılmaya başlanan "N95" maskelere yanlışlıkla onay verildiğini, oysa piyasaya sunulmadan önce Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH) tarafından onaylanması gerektiğini belirterek kullanılmaması çağrısında bulundu.

NIOSH’un resmi internet sitesinde de yayımlanan uyarıda, Şangay Lansheng Hafif Endüstri Ürünleri isimli Çinli bir şirketin, Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co. Ltd. isimli şirketin adını kullanarak ürettiği ve satışa sunduğu solunum maskelerinin de yanlışlıkla onaylandığı bilgisi yer aldı.

Kanada Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şirketin ürününün satışının durdurulması ve piyasadan toplatılmasına karar verildiği, aynı ürünlerin ülke pazarına yeniden girmesini önlemek için Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı ile çalışıldığı ifade edildi. Açıklamada, standart dışı olduğu belirtilen maskelerin sayısı ve sorumlularına işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kovid-19'la mücadelede özellikle sağlık ekiplerinin kullandığı N95 tipi maskelerin temininde sıkıntı yaşayan Kanada'nın mayısta Çin'den satın aldığı N95 tipi 11 milyon maskeden 8 milyonunun yapılan kontrollerde standart dışı olduğu ortaya çıkmıştı. Ülke basınında yer alan haberlerde, Çin'den nisanda ithal edilen 1 milyon N95 tipi maskenin de hatalı çıktığı öne sürülmüştü.


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