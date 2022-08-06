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Dünya Kanada'da Müslümanlara yönelik nefret suçları yüzde 71 arttı
Dünya

Kanada'da Müslümanlara yönelik nefret suçları yüzde 71 arttı

Kanada'da geçen yıl Müslümanlara yönelik nefret suçlarında yüzde 71 artış yaşandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 17:26:00 -
Kanada'da Müslümanlara yönelik nefret suçları yüzde 71 arttı

Middle East Eye'ın haberine göre, Kanada'nın resmi istatistik kurumu Statistics Canada'nın yayımladığı raporda ülke genelinde Müslümanlara yönelik nefret suçlarında belirgin bir artış gözlendiği bildirildi. Müslümanlara yönelik 2020'de kaydedilen saldırıların sayısı 84 iken, 2021'de 144'e yükseldiği ifade edilen raporda, böylece ülke genelinde Müslüman topluluklara karşı nefret suçlarının bir yıl içerisinde yüzde 71 arttığına işaret edildi. Ülke genelinde 2019'da ise Müslüman topluluklara yönelik 182 olay gerçekleşmiş, ancak 2020'de belirgin bir düşüş gözlenmişti.

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