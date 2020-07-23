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Dünya

Kanada'da maske takan Müslüman kadınlar için maske muafiyeti

Kanada'nın iki eyaletinde, peçe takan Müslüman kadınların koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen maske takma kuralından muaf tutulacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 12:00:00 -
Kanada'da maske takan Müslüman kadınlar için maske muafiyeti

Kanada’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilen Quebec ve Ontario eyaletlerinde, yüzlerini peçe ile örten Müslüman kadınların, maske takma muafiyeti getirildi.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC, maske takma zorunluluğuna ilişkin binlerce kişinin elektronik posta ile sorduğu sorulara, yetkililerin verdiği cevapları içeren bir haber yayınladı.

CBC'nin, halktan gelen, “dini sebeple yüzünü peçe ile kapatanların, ayrıca maske takmak zorunda olup olmadıklarına” dair sorusunu cevaplayan Quebec Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözcüsü Marjorie Larouche, “dini gerekçe ile burnu ve ağzını kumaştan yapılmış bir örtü ile örten kişinin ilaveten maske veya yüz kaplaması takması gerekmez” dedi.

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Yorumlar

Super

Pecenin ise yarafigi tek nokta oldu bu yani!! Hemen Turkiyedede uygulanmali. Kadinlari peceye sokmak icin guzel bir ornek
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45678

kanada meksika tarihte aztek maya inkaları kızılderilileri daha nicesi bilinmeyenlere soykırımlar yapan zalimlerdir
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