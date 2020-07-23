Kanada'da maske takan Müslüman kadınlar için maske muafiyeti

Kanada’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilen Quebec ve Ontario eyaletlerinde, yüzlerini peçe ile örten Müslüman kadınların, maske takma muafiyeti getirildi.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC, maske takma zorunluluğuna ilişkin binlerce kişinin elektronik posta ile sorduğu sorulara, yetkililerin verdiği cevapları içeren bir haber yayınladı.

CBC'nin, halktan gelen, “dini sebeple yüzünü peçe ile kapatanların, ayrıca maske takmak zorunda olup olmadıklarına” dair sorusunu cevaplayan Quebec Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözcüsü Marjorie Larouche, “dini gerekçe ile burnu ve ağzını kumaştan yapılmış bir örtü ile örten kişinin ilaveten maske veya yüz kaplaması takması gerekmez” dedi.