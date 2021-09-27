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Dünya Kanada’da maden kazası: 39 madenci mahsur kaldı!
Dünya

Kanada’da maden kazası: 39 madenci mahsur kaldı!

Brezilyalı maden şirketi Vale SA, Kanada’nın Sudbury şehrindeki Totten madeninde dün meydana gelen kazada 39 madencinin yer altında mahsur kaldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 23:59:00 -
Kanada’da maden kazası: 39 madenci mahsur kaldı!

Brezilyalı maden şirketi Vale SA tarafından yapılan açıklamada, Kanada’nın Sudbury şehrindeki Totten madeninde dün işçileri taşıyan aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 39 madencinin yer altında mahsur kaldığı bildirildi. Şirket, bütün madencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, kurtarma çalışmalarına devam ettiğini ve mahsur kalan madencilerin ikinci bir çıkış kullanılarak tahliye edileceklerini açıkladı. Madencilerin ilerleyen saatlerde madenden kurtarılması bekleniyor.

Şirket ayrıca, kaza sonrası madencilerin içinde su ve yiyecek bulunan sığınma istasyonuna sorunsuz bir şekilde ulaştığını ve şirketle iletişime geçtiğini aktardı.

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