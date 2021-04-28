  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kanada'da kunduzlar kabloları kemirdi! Kasaba internetsiz kaldı
Dünya

Kanada'da kunduzlar kabloları kemirdi! Kasaba internetsiz kaldı

Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da kunduzlar fiber kabloları kemirerek bir kasabayı internetsiz bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 18:23:00 -
Kanada'da kunduzlar kabloları kemirdi! Kasaba internetsiz kaldı

Kanada'da Tumbler Ridge kasabasının internet altyapısı, kunduzların fiber kablolara gerçekleştirdiği saldırıyla çöktü. Kablolardaki hasarın uzun uğraşlar sonucu giderildiği belirtildi.

2 bine yakın nüfusa sahip olan Tumbler Ridge kasabasının internet altyapısında yaşanan 36 saatlik kesinti, bine yakın internet kullanıcısını mağdur etti.

​İnternet hizmeti sağlayıcısı Telus firmasından bir sözcü, kunduzların kasabada birçok noktada hizmet veren fiber kabloları kemirdiğini ve 'büyük hasara neden olduğunu' söyledi.

Yetkilinin yaptığı açıklamada, kunduzların toprağı kazarak yer altındaki kablolara eriştiği ifade edildi.

Kasabanın internet altyapısındaki hasarın uzun uğraşlar sonucunda restore edildiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstihbarat deşifre etti... Sınır ötesinde Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!
Gündem

İstihbarat deşifre etti... Sınır ötesinde Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin inlerini başlarına yıktığı kukla terör örgütleri DEAŞ ve PKK, efendileri ABD'nin emriyle yeniden iş birliğine gi..
Bu nasıl Bilim Kurulu üyesi? Alkol sevdası çılgına çevirdi... Skandal açıklamalar
Korona Virüs

Bu nasıl Bilim Kurulu üyesi? Alkol sevdası çılgına çevirdi... Skandal açıklamalar

17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışlarına yasak getirilmesini diline dolayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Bu na..
İlber Ortaylı'dan Biden'e 'soykırım' tepkisi!
Gündem

İlber Ortaylı'dan Biden'e 'soykırım' tepkisi! "Türkiye acilen bunu yapmalı"

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili olarak yayımladığı mesajda kullandığı ‘soykırım’ ifadesine tarihçi, Prof. Dr. İlber ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay