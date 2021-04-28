Kanada'da kunduzlar kabloları kemirdi! Kasaba internetsiz kaldı
Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da kunduzlar fiber kabloları kemirerek bir kasabayı internetsiz bıraktı.
Kanada'da Tumbler Ridge kasabasının internet altyapısı, kunduzların fiber kablolara gerçekleştirdiği saldırıyla çöktü. Kablolardaki hasarın uzun uğraşlar sonucu giderildiği belirtildi.
2 bine yakın nüfusa sahip olan Tumbler Ridge kasabasının internet altyapısında yaşanan 36 saatlik kesinti, bine yakın internet kullanıcısını mağdur etti.
İnternet hizmeti sağlayıcısı Telus firmasından bir sözcü, kunduzların kasabada birçok noktada hizmet veren fiber kabloları kemirdiğini ve 'büyük hasara neden olduğunu' söyledi.
Yetkilinin yaptığı açıklamada, kunduzların toprağı kazarak yer altındaki kablolara eriştiği ifade edildi.
Kasabanın internet altyapısındaki hasarın uzun uğraşlar sonucunda restore edildiği bildirildi.