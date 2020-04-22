Kanada’da Kovid-19’dan son 24 saatte 139 kişi öldü

TORONTO (AA) - Kanada’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 139 kişi artarak 2 bin 23’e çıktı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde dün 1884 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı bugün 2 bin 23 olurken, vaka sayısı da 38 bin 205'ten 39 bin 805’e yükseldi.

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınından etkilenen öğrenciler için 9 milyar dolarlık eğitim yardımı paketi açıkladı.

Trudeau, "Kanada Acil Öğrenci Yardımı" kapsamında, halen üniversite veya kolej programlarında öğrenci olanlarla, bu programlardan mezun olup iş bulma imkanları salgın nedeniyle kısıtlanan kişilere, mayıs ayından ağustos ayına kadar aylık 1250 Kanada doları ödeneceğini bildirdi.

Başbakan Trudeau, bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri olması halinde aylık rakamın 1750 Kanada doları olarak ödeneceğini duyurdu. Yardımdan ayda 1000 dolardan daha az kazanan çalışan öğrenciler de yararlanabilecek.

- Kanada halkı doktorlara başbakandan daha çok güveniyor



Bu arada, Kanada’da Kovid-19 salgınıyla mücadele konulu kamuoyu araştırması, ülkede doktorlara başbakandan daha fazla güvenildiğini ortaya koydu.

Leger Araştırma Şirketi ile Kanada Araştırmaları Derneği tarafından yapılan ankette, katılımcılardan halk sağlığı yetkilileri ve politikacılar da dahil olmak üzere çeşitli kurumlara olan güven düzeylerini değerlendirmeleri istendi.

Doktor ve hemşireler, ankete katılanların yüzde 92’sinin desteğiyle Kanada'daki en yüksek güven düzeyine sahip meslek mensupları olarak öne çıktı.

Bu grubu yüzde 81 ile halk sağlığı yetkilileri ve çalışanları takip ederken, katılımcıların yüzde 72'si de Kanada Halk Sağlığı Ajansı Şefi Dr. Theresa Tam'a güvendiklerini ifade etti.

Ankette, Başbakan Justin Trudeau'ya güven yüzde 54 çıktı.

