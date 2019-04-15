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Kanada'da İslam düşmanı silahlı terör örgütü kuruldu!

Kanada'da son yıllarda yükselen İslam karşıtlığı, silahlı bir grup kurulması noktasına kadar geldi. Kendilerine 'The Three Percenters' (Yüzde Üçler) adını veren İslam düşmanı haçlı terörist grubun, Kanada topraklarında 'savaş vereceği' ifade edildi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 01:26
Kanada'da İslam düşmanı silahlı terör örgütü kuruldu!

Sputnik'te yer alan habere göre, kendilerine 'The Three Percenters' (Yüzde Üçler) adını veren ve sembol olarak da 'III%' işaretini kullanan aşırı sağcı grubun, Kanada topraklarında 'savaş vereceği' ifade edildi.

Haber sitesi "vice.com"da yaklaşık 8 ay süren bir araştırmanın ardından yayımlandığı belirtilen haberde, söz konusu grubun, "Savaş arkadaşlarıyız, savaş halindeyiz ve hayatımızın mücadelesinin ortasındayız" sloganıyla hareket ettiği bildirildi.

Haberde, grup liderlerinden Robert Welling'in açıklamalarına yer verildi. Buna göre Welling, Kanada hükümetinin kendilerini "yerli teröristler" olarak gördüğünü belirterek, "Zamanı gelirse ve güç kullanıp harekete geçmemiz gerekirse, bunu yaparız." ifadesini kullandı.

"Biz İslam'ı ve Müslümanları sevmiyoruz." diyen Welling, Kanada için bir İslami işgalin ufukta olduğunu, bunun da iltica ve göçle gerçekleşeceğini savundu. Haberde, grubun kendisi de dahil olmak üzere Kanada genelinde 16 camiyi "aktif olarak kontrol ettiğini" söylediği belirtilen Welling'in, "Bu camiler, terörist eğitim grupları için eğitim cepheleridir. Bu camileri izlemeye ve durumlarını kaydetmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

1600'den fazla üyesi var

Grubun, sadece Alberta'da 1600'den fazla üyesi olduğu belirtiliyor.

Grup üyelerinin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları otomatik silahlar ve arazideki askeri eğitim görüntülerine de yer verilen haberde, grup üyelerinin askeri arazi eğitimlerinin yanı sıra bulundukları şehirlerdeki cami ve mescitleri izledikleri bilgisi de paylaşıldı.

Kanada polisi olaydan haberdar

Haberde, ülkenin en yüksek düzeydeki polis teşkilatı olan Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin görüşüne de başvuruldu. Gelişmelerden haberdar olduğunu vurgulayan RCMP, "RCMP bu grubun farkında. RCMP, hareketleri veya ideolojileri araştırmıyor, ancak Kanadalıların güvenliğini ve emniyetini tehdit eden herhangi bir bireyin ya da grubun suç faaliyetlerini araştırıyor." açıklamasında bulundu.

"Terör örgütü listesine alınmalı"

Öte yandan, Alberta Müslüman Halkla İlişkiler Konseyi (AMPAC) konuya ilişkin bir açıklama yaparak, grubun resmi olarak "terörist organizasyonlar listesi"ne alınması çağrısında bulundu.

AMPAC Başkan Yardımcısı Adil Hasan, söz konusu grubun, terör örgütü listesine dahil edilecek kriterleri karşıladığına inandıklarını söyledi.

Hasan, "Grup uzun bir sicil kaydına sahip, oldukça düzenli ve son derece aktif. Nefreti çoğaltmaları, yaymaları ve şiddet eğilimleri göstermeleriyle bu grubun terör listesine alınmak için gereken testi geçtiğini düşünüyoruz. Bunu izlemeye devam ediyoruz." dedi.

 

 

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 01:26
  1. Sitharaman
  2. Nirmala Sitharaman
  3. Hindistan Savunma Bakanı
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