Kanada’da dondurucu soğukta çorap deneyi
Kış mevsiminin ağır geçtiği Kanada, soğuk ve fırtına ile mücadele ediyor. Bir yayıncının ıslak çorabı 60 saniyede dondu.
Kanada’yı etkisi altına alan kutup soğukları vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Rekor düzeye ulaşan soğuklarda, yiyecekler dahil birçok nesne dışarıda anında donuyor. Bir yayıncı, ıslak çorabıyla dışarı çıkıp o anları kayda aldı. Çorap, kutup soğuklarına esir olan ülkede 60 saniyede dondu.
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