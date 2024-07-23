Kanada vatandaşından işgalci siyonistlere bıçaklı saldırı

Terörist İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ndeki katliama tepki gösteren bir Kanada vatandaşını bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurarak öldürdü.

İsrail basını, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen kişinin Kanada vatandaşı olduğunu yazdı. Kanada vatandaşının Netiv Ha’asara yakınında "İsrail ordusu Gazze'de sivilleri öldürüyor" diye bağırdığı ifade edildi.

Daha sonra bıçak çıkardığı iddia edilen Kanada vatandaşının İsrail askerlerince vurulduğu ve olay yerinde can verdiği kaydedildi. Kanada vatandaşının turist olarak İsrail'e geldiği aktarıldı.

Yaşanan hadise akıllara, Kudüs’te işgalci siyonistlere saldırı gerçekleştiren Hasan Saklanan' getirdi. Kudüs Akıncısı Hasan Saklanan, Müslüman Anadolu’yu şerefini canı pahasına müdafaa ederek işgalci siyonist askerlere yönelik bir saldırı gerçekleştirmiş ve siyonist İsrail tarafından şehit edilmişti. Şehidin cenazesi İsrail tarafından alıkonulmuş, uzun bir sürenin ardından Türkiye'ye iade edilmişti.

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