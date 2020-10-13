“Kanada Türkiye ile birlikte çalışmalı”

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, Kanada’nın, Ermeni lobisinin propagandalarıyla NATO’daki müttefiki Türkiye’ye yönelik koyduğu savunma teçhizatı kısıtlamalarının iyi bir mesaj olmadığını belirterek, “Bu tür kısıtlamalar saldırgan Ermenistan’ı cesaretlendirmekten başka bir şey yapmıyor. Tanıdığım Kanada, dış politikasında uluslararası hukuku ve insan haklarını desteklemekten haklı olarak gurur duyar. Bu nedenle Ermenistan’ın BM kararlarına saygı göstermesini ve yasadışı işgaline son vermesini talep etmeli. Bu anlayışla Kanadalı ortaklarımızı, adil ve barışçıl bir çözüme ulaşmak için Ermeni liderliğine baskı yapmak üzere NATO müttefiki Türkiye ile birlikte çalışmaya çağırıyorum” dedi.