  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya “Kanada Türkiye ile birlikte çalışmalı”
Dünya

“Kanada Türkiye ile birlikte çalışmalı”

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, Kanada’nın, Ermeni lobisinin propagandalarıyla NATO’daki müttefiki Türkiye’ye yönelik koyduğu savunma teçhizatı kısıtlamalarının iyi bir mesaj olmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:19:00 -
“Kanada Türkiye ile birlikte çalışmalı”

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, Kanada’nın, Ermeni lobisinin propagandalarıyla NATO’daki müttefiki Türkiye’ye yönelik koyduğu savunma teçhizatı kısıtlamalarının iyi bir mesaj olmadığını belirterek, “Bu tür kısıtlamalar saldırgan Ermenistan’ı cesaretlendirmekten başka bir şey yapmıyor. Tanıdığım Kanada, dış politikasında uluslararası hukuku ve insan haklarını desteklemekten haklı olarak gurur duyar. Bu nedenle Ermenistan’ın BM kararlarına saygı göstermesini ve yasadışı işgaline son vermesini talep etmeli. Bu anlayışla Kanadalı ortaklarımızı, adil ve barışçıl bir çözüme ulaşmak için Ermeni liderliğine baskı yapmak üzere NATO müttefiki Türkiye ile birlikte çalışmaya çağırıyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız
Dünya

Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu...
ABD'den skandal Türkiye açıklaması
Dünya

ABD'den skandal Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in Akdeniz'e yeniden hareket etmesi ile ilgili skandal bir açıklama yaptı.
Ermenistan Rus yapımı uçakları havalandıramıyor! Nedeni olay oldu
Dünya

Ermenistan Rus yapımı uçakları havalandıramıyor! Nedeni olay oldu

Rus medyası, Azerbaycan hava savunma sistemlerinin, Ermenistan'ın Rusya yapımı Su-30SM savaş uçaklarının havalanmasına izin vermediğini duyu..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay