Kanada, Rusya'yı yok saydı!

Başbakan Trudeau yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da yasa dışı işgal edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği sözde referandumların kesinlikle hiçbir meşruiyeti yok." ifadesini kullandı.

Trudeau, açıklamada şunları kaydetti:

"Seçmenlerin güç kullanarak sindirildiğine dair çok sayıda rapor var ve bu referandumlar, Putin'in haritayı istediği gibi yeniden çizebileceği fikriyle motive edilen bu referandumlar, uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Kanada, bu sahte referandumların sonuçlarını ve Rusya'nın Ukrayna topraklarını yasa dışı ilhak etme girişimini tanımıyor ve asla tanımayacak."

"Yeni yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz"

Ülkesinin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini yineleyen Trudeau, açıklamasında, "Sorunu daha fazla tırmanışa yönelten gelişmeye yanıt olarak, bu son girişimde suç ortaklığı yapan ve Ukrayna genelinde devam eden anlamsız kanın sorumluluğunu paylaşan kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Bu gayrimeşru 'oyların' birleşik bir şekilde reddedilmesini sağlamak ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden haksız saldırganlığına yanıtımızı koordine etmeye devam etmek için uluslararası ortaklarımız ve müttefiklerimizle aktif çalışıyoruz. Kanada ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'da tecavüz, işkence ve sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesini içeren savaş suçlarını güçlü bir şekilde kınadığını yineliyor. Bu uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız kalmamasını sağlamak için elimizdeki her aracı kullanacağız."

"Ukrayna'nın toprakları Ukrayna'nın kalacak"

Kanada'nın Rusya'yı eylemlerinden sorumlu tutmaya ve özgürlüklerini, demokrasilerini ve yaşam tarzlarını savunan Ukrayna halkını ve hükümetini desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Trudeau, "Ukrayna'nın toprakları Ukrayna'nın kalacak." ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenlenmişti.

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıkmıştı.