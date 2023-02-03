  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kanada Parlamentosu'ndan Doğu Türkistan kararı! Helal olsun...
Dünya

Kanada Parlamentosu'ndan Doğu Türkistan kararı! Helal olsun...

Kanada Parlamentosu, Çin zulmüne yönelik ayakta alkışlanacak bir karara imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 01:32:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Dünya genelindeki Müslüman ülkeler, Çin'in Doğu Türkistanlı vatandaşlara yönelik zulmünü derin bir sessizlik içinde seyrederken, Kanada Parlamentosu, Müslümanların yapamadığını yaptı.

Çin'den farklı ülkelere kaçan ancak geri dönmeleri için baskı gören 10 bin Uygur vatandaşını kabul etme teklifini görüşen Kanada Parlamentosu'nda bir milletvekili bile "hayır" oyu kullanmadı.

Kanada milletvekili Sameer Zuberi tarafından sunulan teklif oy birliği ile kabul edildi.

Önerge, programın 2024 yılında başlaması ve Kanada'ya getirilecek Uygurların masraflarının da Kanada hükümeti tarafından karşılanmasını içeriyor.

Urumçi'de yangında ailelerini kaybeden Doğu Türkistanlıların gözyaşları yürekleri dağladı!
Urumçi'de yangında ailelerini kaybeden Doğu Türkistanlıların gözyaşları yürekleri dağladı!

Gündem

Urumçi'de yangında ailelerini kaybeden Doğu Türkistanlıların gözyaşları yürekleri dağladı!

Çin Başkonsolosluğu önünde dev buluşma!
Çin Başkonsolosluğu önünde dev buluşma!

Gündem

Çin Başkonsolosluğu önünde dev buluşma!

Müslüman Kardeşler'den Doğu Türkistan çağrısı!
Müslüman Kardeşler'den Doğu Türkistan çağrısı!

Dünya

Müslüman Kardeşler'den Doğu Türkistan çağrısı!

Doğu Türkistanlı Hafız Muhammed: Çin’de bizim hafız olmamız bile...
Doğu Türkistanlı Hafız Muhammed: Çin’de bizim hafız olmamız bile...

Dünya

Doğu Türkistanlı Hafız Muhammed: Çin’de bizim hafız olmamız bile...

Kazakistan, Kazak vatandaşı Doğu Türkistanlıyı Çin'e iade edecek!
Kazakistan, Kazak vatandaşı Doğu Türkistanlıyı Çin'e iade edecek!

Dünya

Kazakistan, Kazak vatandaşı Doğu Türkistanlıyı Çin'e iade edecek!

İhsan Şenocak'tan Doğu Türkistan mesajı: Çin'i destekleyen alim değil gafildir!
İhsan Şenocak'tan Doğu Türkistan mesajı: Çin'i destekleyen alim değil gafildir!

Gündem

İhsan Şenocak'tan Doğu Türkistan mesajı: Çin'i destekleyen alim değil gafildir!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23