Kanada Parlamentosu'ndan Doğu Türkistan kararı! Helal olsun...
Kanada Parlamentosu, Çin zulmüne yönelik ayakta alkışlanacak bir karara imza attı.
Yeniakit.com.tr
Dünya genelindeki Müslüman ülkeler, Çin'in Doğu Türkistanlı vatandaşlara yönelik zulmünü derin bir sessizlik içinde seyrederken, Kanada Parlamentosu, Müslümanların yapamadığını yaptı.
Çin'den farklı ülkelere kaçan ancak geri dönmeleri için baskı gören 10 bin Uygur vatandaşını kabul etme teklifini görüşen Kanada Parlamentosu'nda bir milletvekili bile "hayır" oyu kullanmadı.
Kanada milletvekili Sameer Zuberi tarafından sunulan teklif oy birliği ile kabul edildi.
Önerge, programın 2024 yılında başlaması ve Kanada'ya getirilecek Uygurların masraflarının da Kanada hükümeti tarafından karşılanmasını içeriyor.