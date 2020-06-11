Kanada Libya kararını açıkladı

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libyalı mevkidaşı Muhammed Seyyale ile telefonda görüşen Champagne, ülkesinin, ateşkese varılması, siyasi müzakerelere başlanması ve mali kurumların bir çatı altında birleştirilmesini istediğini söyledi.

Champagne, Kanada'nın, Almanya'da ocak ayında gerçekleştirilen Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanması ve 5 5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının devam etmesi için çalıştığını kaydetti.

Görüşmede bakanların ayrıca eğitim, kültür ve ekonomi alanlarında ikili işbirliğini destekleme ve geliştirme yollarını ele aldığı ifade edildi.

Darbeci Hafter'e bağlı güçler, son günlerde Libya hükümeti karşısında büyük kayıp vererek bir yıldan uzun süredir almaya çalıştıkları başkent Trablus ve etrafından çekilmek zorunda kalmıştı.

Sahada kaybeden Hafter ve müttefikleri, 6 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan toplantıda ateşkes istemişti.

Libya krizine ilişkin 3 ayrı masa kurulmuştu

Almanya'da ocakta gerçekleştirilen Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından, katılımcı ülkeler ve Libyalı taraflar arasında ülkedeki krize çözüm için BM himayesinde üç ayrı müzakere masası kurulması kararlaştırılmıştı.

Görüşmelerden birisi, Libya hükümeti ve Halife Hafter'i temsilen 5'er güvenlik temsilcisinin, BM himayesinde kalıcı bir ateşkesi görüştükleri 5 5 diye isimlendirilen müzakereydi. BM'nin çözüm planı çerçevesinde, ekonomi ve siyasi yol haritaları olmak üzere, karşıt tarafları bir araya getirecek iki ayrı müzakere masası planlanmıştı ancak Halife Hafter'e bağlı milislerin görüşmeler devam ederken başkent Trablus'a yönelik saldırılarını sürdürmesinin ardından Libya hükümeti, şubat sonunda Cenevre'deki görüşmeleri askıya aldığını duyurmuştu.

BAE ve Mısır, Hafter'in son yenilgilerinin ardından Libya'da "siyasi çözüm" çağrılarını yineledi

Libya'da hükümet güçlerince ağır yenilgilere uğratılan ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in destekçileri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır, "Kahire Bildirgesi" adı altında siyasi çözüm çağrısını yineledi.

BAE'nin resmi ajanı WAM'da yer alan açıklamaya göre, BAE Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Libya'daki son durumu ele alındı.

Açıklamada, her iki bakanın da Libya'nın tümünde ivedi bir şekilde ateşkesin uygulanması ve siyasi sürecin başlatılması için Berlin Konferansı ve ardından gelen Kahire Bildirgesi'nin Birleşmiş Milletler gözetiminde yürürülüğe konulmasına vurgu yaptığı ifade edildi.

BAE ve Mısırlı bakanlar, Libya'daki çatışmanın sona erdirilmesi ve istikrara kavuşmasında siyasi çözümün tek yol olduğu çağrısında bulundu.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, 8 Haziran'da Kahire Bildirgesi'ne vurgu yaparak yine Libya için siyasi çözüm çağrısı yapmıştı.

Libya ordusunun son dönemde Hafter'e bağlı milislere karşı peş peşe ve önemli başarılar elde etmesinin ardından Hafter ve müttefikleri 6 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmıştı.

Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Akile Salih, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, 8 Haziran itibarıyla Libya genelinde ateşkes öngören "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmıştı.

Rusya, Fransa, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan ve Arap Birliği'nden "Kahire Bildirgesi" isimli girişime destek açıklamaları gelmişti.