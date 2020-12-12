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Dünya Kanada, Çin ile askeri tatbikatları iptal etti
Dünya

Kanada, Çin ile askeri tatbikatları iptal etti

Kanada, Çin ile bundan böyle askeri tatbikat yapılmayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 10:09:00 -
Kanada, Çin ile askeri tatbikatları iptal etti

Kanada'nın Çin ile planladığı askeri tatbikatların iptal edildiği açıklandı.

Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir grup üst düzey yetkili tarafından hazırlanan Çin ile ilişkiler raporunun bir gazetede yayımlanmasının ardından federal parlamentoda soruları yanıtladı.

Bakan Sajjan, artık Çin ile askeri tatbikatlar olmayacağını söyledi.

Sajjan, askeri tatbikatların iptal edilme nedeninin Çin'de iki yıldır gözaltında tutulan Kanada vatandaşları olduğunu belirterek, "Keyfi gözaltına alınan Kanadalılar için her zaman ayağa kalkacağız. Çince." dedi.

Çin ile Kanada arasındaki önceki anlaşmalara bağlı olarak 20'den fazla ortak askeri tatbikat yapıldı.

Kanada ile Çin arasındaki diplomatik gerilim, Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi ve şirketin CFO'sunun kızı Mıng Vancou'nun, Washington'un İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Vancouver, Kanada'da Aralık 2018'de tutuklanmasıyla başladı.

Bir süre tutuklu bulunan ve 10 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılan Vancou'nun yargılandığı duruşma devam ediyor.

Çin, Vancou'nun tutuklanmasına misilleme olarak, ulusal güvenlik suçlamalarını gerekçe göstererek, eski Kanadalı diplomat Michael Kovrig ve işadamı Michael Spavor'u önce gözaltına almış, sonra tutuklamıştı.

Çin yönetimi, Mıng Vancou'nun serbest bırakılmaması üzerine, kanola fabrikası başta olmak üzere Kanada'dan ithal edilen bazı malların ithalatını durdurmuştu.

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