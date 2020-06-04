Kanada Başbakanı'na ABD protestolarına ilişkin soru sorulunca dut yemiş bülbüle döndü

Trudeau salı günü düzenlenen basın toplantısında, Trump'un protestolara karşı orduyu devreye sokması ve polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık vermesi hakkında ne düşündüğünü soran muhabire bir süre cevap veremeyince gündem konusu oldu.

21 saniye sessiz kalan Trudeau'nun iki kere konuşmak üzere ağzını kıpırdattığı ancak konuşmaya muvaffak olamadığı görüldü.

Nihayet cevap verebilen Kanada Başbakanı, "Hepimiz ABD'de neler olup bittiğini dehşet ve şaşkınlık içinde izliyoruz" şeklinde konuştu.

Trudeau'nun 21 saniye konuşmakta zorlandığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Konuşmasının ardından da ABD'ye yönelik açık bir eleştiri yapmayan Trudeau, Kanada için kendi zorluklarını hatırlama zamanı olduğunu belirtti ve "Kanada'da sistematik bir ırkçılık var" ifadelerini kullandı.

Trudeau'nun 2019 seçim kampanyası sırasında ortaya çıkan eski fotoğrafları ırkçı görülerek eleştirilmişti. Fotoğraflarda kostümlü partiye katılan Trudeau'nun yüzünü siyaha boyadığı görülüyordu.