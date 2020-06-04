  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Kanada Başbakanı'na ABD protestolarına ilişkin soru sorulunca dut yemiş bülbüle döndü

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) protestolara Başkan Donald Trump'ın yanıtı ve barışçıl protestolara polisin sert müdahalesine ilişkin soruya cevap vermekte zorlandı. Trudeau'nun 21 saniyelik sessizliğini gösteren video sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:26:00 - 2020-06-04 12:28:55

Trudeau salı günü düzenlenen basın toplantısında, Trump'un protestolara karşı orduyu devreye sokması ve polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık vermesi hakkında ne düşündüğünü soran muhabire bir süre cevap veremeyince gündem konusu oldu.

21 saniye sessiz kalan Trudeau'nun iki kere konuşmak üzere ağzını kıpırdattığı ancak konuşmaya muvaffak olamadığı görüldü.

Nihayet cevap verebilen Kanada Başbakanı, "Hepimiz ABD'de neler olup bittiğini dehşet ve şaşkınlık içinde izliyoruz" şeklinde konuştu.

Trudeau'nun 21 saniye konuşmakta zorlandığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Konuşmasının ardından da ABD'ye yönelik açık bir eleştiri yapmayan Trudeau, Kanada için kendi zorluklarını hatırlama zamanı olduğunu belirtti ve "Kanada'da sistematik bir ırkçılık var" ifadelerini kullandı.

Trudeau'nun 2019 seçim kampanyası sırasında ortaya çıkan eski fotoğrafları ırkçı görülerek eleştirilmişti. Fotoğraflarda kostümlü partiye katılan Trudeau'nun yüzünü siyaha boyadığı görülüyordu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fikri

Trump'la papaz olmak istemiyor. Diğer taraftan eylemciler aleyhine konuşsa yarın kendi ülkesinde de olacağı korkusuyla ne şiş yansın ne kebap misali ortaya karışık söylüyor.
  • Yanıtla

Ali baba

ABD yi elestirmek biraz sikar tuekiye olsa gozu kapali cevap verirdi elestirir serefsiz kopek
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı