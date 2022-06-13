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Dünya Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Covid-19'a yakalandı
Dünya

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Covid-19'a yakalandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau "Covid-19 testim pozitif çıktı. Halk sağlığı kurallarına uyacağım ve kendimi tecrit edeceğim" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 19:03:00 -
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Covid-19'a yakalandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Covid-19'a yakalandı. Trudeau yaptığı açıklamada, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Halk sağlığı kurallarına uyacağım ve kendimi tecrit edeceğim" ifadelerini kullanarak, kendisini iyi hissettiğini aktardı.

Kendini iyi hissetmesinin nedeninin yaptırdığı Covid-19 aşıları olduğuna vurgu yapan Trudeau, "Bu yüzden, yaptırmadıysanız aşı olun ve eğer imkanınız varsa güçlendirici doz alın. Sağlık sistemimizi, birbirimizi ve kendimizi koruyalım" dedi.

Trudeau'nun en son geçtiğimiz ocak ayında Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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