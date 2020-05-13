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Kanada-ABD sınırı Haziran’a kadar kapalı kalacak

Korona virüs salgını ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında kapatılan Kanada-ABD sınırının 21 Haziran’dan sonra açılacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:05:51 -
Kanada-ABD sınırı Haziran’a kadar kapalı kalacak

Korona virüs salgını ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında kapatılan Kanada-ABD sınırının 21 Haziran’dan sonra açılacağı duyuruldu.


Dünya genelinde korona virüsün yayılması ve vaka sayılarının artmasının ardından ülkeler sınırlarını kapatmış ve uçuşları durdurmuştu. Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 363 bin 11’e yükselirken, bazı ülkeler vaka sayılarında düşüş yaşanmasıyla normalleşme sürecine girdi. Almanya’nın Avusturya ile sınırını kademeli olarak açmasının ardından bir haber de ABD’den geldi. Kanadalı yetkililerin, korona virüs vaka sayılarındaki artışın ardından 18 Nisan’da aldıkları sınır kapatma kararının 30 gün daha uzatılması talebi ABD tarafından da kabul edildi.


Kanada Başbakanı Justin Trudeau dün yaptığı açıklamada, virüsün sınırı geçerek daha fazla insana bulaşmaması için “sert önlemler” alınabileceğinin sinyalini vermişti.

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