  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den çarpıcı Mısır iddiası!

Noyan'dan tehdit gibi açıklama... Münferit olayların faturasını hastalarımıza kesemezsiniz: Bir gün hepiniz doktorsuz kalacaksınız

Türkiye'den tarım arazisi toplayan Bill Gates gözünü bu kez o kaleye dikti

Libya'da savaş mı çıktı? Dünyaya kötü haberi duyurdu

Terör devleti İsrail'den bir alçaklık daha: Bunu duyduğunuza inanamayacaksınız!

Ehliyet sahipleri artık karar verildi! Sürpriz gelişme: Ehliyet almak için yaş düştü! Hangi araç için geçerli?

Ayçiçek yağı fiyatlarına zam! Fiyatlar füze gibi fırladı

Hamas'tan İsrail'e teklif!

Akaryakıt fiyatlarını altüst edecek gelişme! Büyük şok geliyor, araç sahipleri şimdi yandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş uyardı: Hutbelerde bunu sakın yapmayın
Dünya Kana susayan İsrail terörünün bilançosu
Dünya

Kana susayan İsrail terörünün bilançosu

Yeniakit Publisher
2023-10-09 20:02:00 -
Kana susayan İsrail terörünün bilançosu

Son günlerde etkisini artıran İsrail-Filistin olaylarında 2018 ve 2023 yılları arasında yaşanan gerilimde 6 bin 720 Filistinli hayatını kaybederken 653 de İsrailli öldü.

Tüm dünya son günlerde yeniden İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilimi konuşuyor...

Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas, İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

İsrail'in farklı noktaları, Gazze'den ateşlenen roketlerle hedef alındı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırılara karşılık olarak İsrail savaş hali ilan etti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son günlerde gerilim artıyor

İşgal altındaki Filistin topraklarında onlarca İsrail kontrol noktası bulunuyor.

İsrail ve Filistin arasında yıllardır devam eden gerilim son günlerde daha da arttı...

Hamas'ın füze saldırıları sonrası harekete geçen İsrail, Gazze Şeridi'ni vurmayı sürdürüyor.

Filistin'de 600'e yakın kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyanın yakından takip ettiği olayda, şehirler adeta enkaza dönmüş durumda. Bu süreçte siviller, kadınlar ve çocuklar da saldırıların hedefi oldu.

7 Ekim'in ardından başlayan saldırıların bilançosunu aktaran Filistinli yetkililer, ölenlerin sayısını 91'i çocuk olmak üzere 493 kişi olarak açıkladı.

16 yılda 7 bin 378 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan son günlerde etkisini gösteren olaylarda 2018 ve 2023 yılları arasında ölen sivillerin sayısı belli oldu.

İki yaşanan gerilimde bugüne kadar toplam 7 bin 378 kişi hayatını kaybetti.

Bunların 6 bin 720'si Filistin kanadından olurken 658 kişi İsrail kanadından hayatını kaybetti.

Geçmişten bugüne Filistin ve İsrail gerilimi

İsrail’in Gazze’ye yönelik 2008 Aralık-2009 Ocak aylarında düzenlediği “Dökme Kurşun” adını verdiği saldırılarda ise 355’i çocuk, 100’ü kadın olmak üzere bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 400 Filistinli yaralanmıştı.

8 Kasım 2012’de İsrail güçleri açtığı ateşle futbol oynayan 13 yaşında bir çocuğu öldürdü.

Bunun ardından başlayan olaylar sonrasında İsrail “Bulut Sütunu” adı verilen saldırılarını başlamasına sebep oldu.

Yaşanan saldırılarda kadın ve çocuklar olmak üzere 167 Filistinli hayatını kaybetti, bin 200’den fazla Filistinli yaralandı.

2014 yılındaki “Koruyucu Hat” adı verilen ve 51 gün süren saldırılarda ise Gazze adeta enkaz bölgesine döndü.

Bu saldırıların ardından 551’i çocuk 2 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 11 binden fazla Filistinli yaralandı ve 60 binden fazla Filistinlinin evi ise kullanılamaz hale geldi.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na olay gönderme!
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na olay gönderme!

Siyaset

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na olay gönderme!

CHP'den ihraç edilmişti! Mahkemeden Tanju Özcan kararı
CHP'den ihraç edilmişti! Mahkemeden Tanju Özcan kararı

Gündem

CHP'den ihraç edilmişti! Mahkemeden Tanju Özcan kararı

''Aksa Tufanı'' sonrası Hizbullah'tan kritik karar
''Aksa Tufanı'' sonrası Hizbullah'tan kritik karar

Dünya

''Aksa Tufanı'' sonrası Hizbullah'tan kritik karar

Libya'da savaş mı çıktı? Dünyaya kötü haberi duyurdu
Libya'da savaş mı çıktı? Dünyaya kötü haberi duyurdu

Dünya

Libya'da savaş mı çıktı? Dünyaya kötü haberi duyurdu

İsrail, o ülkeyi vuruyor! Savaş uçakları ve helikopterle saldırıyorlar
İsrail, o ülkeyi vuruyor! Savaş uçakları ve helikopterle saldırıyorlar

Dünya

İsrail, o ülkeyi vuruyor! Savaş uçakları ve helikopterle saldırıyorlar

Kritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe Filistin görüşmesi
Kritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe Filistin görüşmesi

Siyaset

Kritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe Filistin görüşmesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23