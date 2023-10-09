Kana susayan İsrail terörünün bilançosu

Tüm dünya son günlerde yeniden İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilimi konuşuyor...

Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas, İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

İsrail'in farklı noktaları, Gazze'den ateşlenen roketlerle hedef alındı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırılara karşılık olarak İsrail savaş hali ilan etti.



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Son günlerde gerilim artıyor

İşgal altındaki Filistin topraklarında onlarca İsrail kontrol noktası bulunuyor.

İsrail ve Filistin arasında yıllardır devam eden gerilim son günlerde daha da arttı...

Hamas'ın füze saldırıları sonrası harekete geçen İsrail, Gazze Şeridi'ni vurmayı sürdürüyor.

Filistin'de 600'e yakın kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyanın yakından takip ettiği olayda, şehirler adeta enkaza dönmüş durumda. Bu süreçte siviller, kadınlar ve çocuklar da saldırıların hedefi oldu.

7 Ekim'in ardından başlayan saldırıların bilançosunu aktaran Filistinli yetkililer, ölenlerin sayısını 91'i çocuk olmak üzere 493 kişi olarak açıkladı.

16 yılda 7 bin 378 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan son günlerde etkisini gösteren olaylarda 2018 ve 2023 yılları arasında ölen sivillerin sayısı belli oldu.

İki yaşanan gerilimde bugüne kadar toplam 7 bin 378 kişi hayatını kaybetti.

Bunların 6 bin 720'si Filistin kanadından olurken 658 kişi İsrail kanadından hayatını kaybetti.

Geçmişten bugüne Filistin ve İsrail gerilimi

İsrail’in Gazze’ye yönelik 2008 Aralık-2009 Ocak aylarında düzenlediği “Dökme Kurşun” adını verdiği saldırılarda ise 355’i çocuk, 100’ü kadın olmak üzere bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 400 Filistinli yaralanmıştı.

8 Kasım 2012’de İsrail güçleri açtığı ateşle futbol oynayan 13 yaşında bir çocuğu öldürdü.

Bunun ardından başlayan olaylar sonrasında İsrail “Bulut Sütunu” adı verilen saldırılarını başlamasına sebep oldu.

Yaşanan saldırılarda kadın ve çocuklar olmak üzere 167 Filistinli hayatını kaybetti, bin 200’den fazla Filistinli yaralandı.

2014 yılındaki “Koruyucu Hat” adı verilen ve 51 gün süren saldırılarda ise Gazze adeta enkaz bölgesine döndü.

Bu saldırıların ardından 551’i çocuk 2 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 11 binden fazla Filistinli yaralandı ve 60 binden fazla Filistinlinin evi ise kullanılamaz hale geldi.