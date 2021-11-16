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Gündem Kana bulayacaklardı! Mühimmatlarıyla yakalandılar
Gündem

Kana bulayacaklardı! Mühimmatlarıyla yakalandılar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ekiplerin aldığı istihbarat sonucunda yapılan operasyonda kamu kurum müdürlerine yönelik eylem hazırlığında olan 2 PKK’lı teröristi kaldıkları evde mühimmatlarla birlikte yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 16:15:00 -
Kana bulayacaklardı! Mühimmatlarıyla yakalandılar

Diyarbakır’da polis ekipleri, kamu kurum müdürlerine yönelik eylem hazırlığında olan 2 PKK’lı teröristi kaldıkları evde mühimmatlarla birlikte yakaladı. Yakalanan teröristler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır polisi aldığı istihbarat sonucunda kentte bulunan 2 PKK’lı teröristin kamu kurum müdürlerine eylem hazırlığında olduğunu tespit ettiğini öğrenerek operasyon başlattı.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Polis ekipleri teröristlerin kaldıkları Bağlar ilçesindeki eve operasyon yaptı. Önceki gün şafak vakti eve yapılan operasyonda teröristler evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde çok sayıda mühimmat ve örgütsel malzeme bulundu.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 2 terörist, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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