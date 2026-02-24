Kan verilince oruç bozulur mu? Kan veren oruç bozmalı mı?

Oruç ibadetini yerine getirirken sağlıkla ilgili işlemler sık sık tereddüt oluşturuyor. Özellikle kan tahlili yaptıracak ya da kan bağışında bulunacak kişiler, “Oruç bozulur mu?” sorusuna cevap arıyor. Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklaması bu konuda net bir çerçeve çiziyor. Peki kan vermek orucu bozar mı?

Kan vermek orucu bozar mı? Diyanet açıklaması

Kan vermenin orucu bozup bozmayacağı konusunda, Hz. Peygamber’den rivayet edilen “Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur.” (Ebû Davûd, Sıyam, 28) hadisinden hareketle bazı İslâm bilginleri kan vermekle orucun bozulacağını söylemişlerdir. Din bilginlerinin çoğunluğu ise, Hz. Peygamber’in oruçlu iken hacamat olduğuna dair rivayeti (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Sıyam, 29) esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağını söylemişlerdir.

Bu iki hadis ve diğer rivayetler birlikte değerlendirildiğinde, “Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur.” hadisinin “hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulma tehlikesiyle karşı karşıyadır.” şeklinde anlaşılmalıdır. Zira hacamat yapan kişi emerek kanı aldığı için boğazına kan kaçma ihtimali, hacamat yaptıranın ise zayıf düşeceğinden yeme içme zorunda kalma ihtimali bulunmaktadır. Nitekim Enes b. Malik de, hacamat yaptırmanın oruçluyu zayıf düşüreceğinden dolayı hoş karşılanmadığını söylemiştir (Buhârî, Savm, 32).

Bu itibarla, oruçlu iken kan vermek orucu bozmaz.