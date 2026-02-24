  • İSTANBUL
Ağrılar giderek taşacak artık! Vücuttaki geçmeyen ağrıyı hafife almayın! Kemikleri sessizce etkiliyor...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ağrılar giderek taşacak artık! Vücuttaki geçmeyen ağrıyı hafife almayın! Kemikleri sessizce etkiliyor...

Kemik ağrılarıyla ilgili uzman kişilerin söylemleri artık daha da önemli hal almış durumda.

#1
Foto - Ağrılar giderek taşacak artık! Vücuttaki geçmeyen ağrıyı hafife almayın! Kemikleri sessizce etkiliyor...

Romatoloji Uzmanı Dr. Ege Sinan Torun, ağrıya neden olan her tablonun romatolojinin alanına girmediğini belirterek, şu önemli bilgileri verdi: "Vücudunun her tarafının ağrıdığını söyleyen hastalarda ön planda vücudun ağrı eşiğinin düştüğü, ağrıya karşı aşırı duyarlı hale geldiği fibromiyalji gibi yumuşak doku romatizmaları akla gelir."

#2
Foto - Ağrılar giderek taşacak artık! Vücuttaki geçmeyen ağrıyı hafife almayın! Kemikleri sessizce etkiliyor...

Uzm. Dr. Torun, erişkinlerde özellikle bacaklarda daha belirgin olmak üzere görülen yaygın kemik ağrılarının önemli bir nedeninin de D vitamini eksikliği olduğunu söyleyerek, "Erişkin hastalarda D vitamini eksikliğine bağlı olarak yaygın ağrıların görüldüğü duruma kemik yumuşaması olarak da bilinen 'osteomalazi' adı verilir. D vitamini düzeylerinin 30 ng/ml, bazı kaynaklara göre ise 50 ng/ml düzeyinin üzerinde tutulması kişileri 'osteomalaziye' bağlı kemik ağrılarından koruyacaktır" dedi.

#3
Foto - Ağrılar giderek taşacak artık! Vücuttaki geçmeyen ağrıyı hafife almayın! Kemikleri sessizce etkiliyor...

Romatolojinin temel ilgi alanını oluşturan otoimmün eklem hastalıklarının, halk arasında iltihaplı romatizma olarak bilindiğini belirten Uzm. Dr. Torun, şöyle dedi: "Bu hastalıklar, normalde vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan bağışıklık sisteminin kontrolsüz çalışması ve eklemlere saldırarak, iltihap oluşturması sonucu ortaya çıkar. Çok sayıda farklı türü bulunmakla birlikte, bu hastalıkların ortak özelliği erken tanı konulup uygun tedavi başlandığında, bağışıklık sistemini düzenleyen ilaçlara genellikle iyi yanıt vermeleridir. En sık görülen iltihaplı romatizmalar arasında, kanda yükselen ürik asidin eklemlerde birikmesiyle gelişen gut hastalığı, özellikle bel, sırt ve kalça eklemlerini etkileyerek ağrı ve uzun süren sabah tutukluğuna yol açan ankilozan spondilit, çoğunlukla el ve ayak küçük eklemlerini simetrik olarak tutan romatoid artrit ve sedef hastalığına eşlik edebilen sedef romatizması yer alır."

#4
Foto - Ağrılar giderek taşacak artık! Vücuttaki geçmeyen ağrıyı hafife almayın! Kemikleri sessizce etkiliyor...

En sık görülen eklem hastalıklarından birinin de kireçlenme olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Torun, "Kireçlenme, yaşlanma ya da eklemi zorlayan çeşitli etkenler nedeniyle eklem kıkırdağının zamanla aşınması ve incelmesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum genellikle hareketle artan mekanik eklem ağrılarına yol açar. Kıkırdak hasarının olduğu bölgede sınırlı bir iltihap oluşabilse de bu iltihap tüm vücuda yayılmaz. Kireçlenmenin hastalığı tamamen ortadan kaldıran bir ilaç tedavisi bulunmamakla birlikte, uygun tedavi ve yaşam tarzı düzenlemeleriyle şikâyetler kontrol altına alınabilir. Kireçlenme en sık el parmakları, ayak başparmakları, omurga, kalça, diz ve ayak başparmağının tarak kemiğiyle eklem yaptığı bölgeleri tutar" dedi.

#5
Foto - Ağrılar giderek taşacak artık! Vücuttaki geçmeyen ağrıyı hafife almayın! Kemikleri sessizce etkiliyor...

"Eklem ağrısının sebebini iyi saptamak gerekir" diyen Uzm. Dr. Torun, şu belirtilere dikkat çekti: "Eklem ağrıları istirahatle artıp, hareket etmekle hafiflemek gibi inflamatuar ağrı karakteri adı verilen belirli özelliklere sahipse, bu ağrılara şişlik, kızarıklık, eklemlerde ısı artışı gibi belirtiler ve yarım saat veya daha uzun süren sabah tutukluğu eşlik ediyorsa iltihaplı romatizmal hastalıkla ilişkili eklem ağrıları olabilir. Bunun haricinde eklemleri hareket ettirmekle, kullanmakla, vücudu yormakla artan, dinlenmeyle azalan eklem ağrılarına mekanik ağrılar deniyor."

