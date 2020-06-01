Kızılay İznik Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet TİMUR, İznik Devlet Hastanesi Başhekimi Üroloji Uzmanı Dr. Aybars Alemdaroğlu, Kızılay Kan Merkezi İl Koordinatörü Hasan Özlü ve Kızılay İznik Şubesi Başkanı Serdar Küçükkoçum, Devlet Hastanesi Bahçesinde "Kan ver hayat kurtar" kampanyasını başlattılar. Gün boyu İznik Devlet hastanesi doktor, hemşire ve çalışanların destekleri ile "kan ver hayat kurtar" kampanyası devam edecek.

Şube Başkanı Serdar Küçükkoçum, “Covid-19 pandemisi ve akabindeki ramazan ayı dolayısıyla kan seviyeleri asgar- seviyeye gelmiş durumda. Bu noktada İznik’te bir hafta boyunca Kızılay tırı halkımızın bağışlarını kabul edecektir. Bizlere destek veren İlçe Başhekimimiz Aybars Bey ve İlçe Sağlık Müdürümüz Ahmet Beye çok teşekkür ediyoruz. Bugün sağlık çalışanlarımızın desteğiyle İznik Devlet Hastanesi bahçesinde kan bağışı alınacak. Önümüzde ki dört gün ise İznik Dörtyol meydanında saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında tüm halkımızı kan bağışına bekliyoruz. Bilindiği gibi kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bu noktada halkımıza duyarlılığı için teşekkür ediyoruz” dedi.