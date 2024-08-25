Kan ve ölüm kokan havayı daha da tetikledi! Hem dünyaya hem halkına bela

Tunca Bengin, İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu’nun Gazze'de ateşkes düşünmediğini ve rehinelerin hayatlarına önem vermediğini belirtti. Netanyahu’nun Gazze'yi Filistinsizleştirmek istediğini ve sivillere yönelik sistematik öldürme siyaseti uyguladığını vurgulayan Milliyet gazetesi yazarı Bengin, Netanyahu’nun İsrail’in güvenliğini sağlayamayan bir başbakan olduğunu ve halkının öfkesiyle karşılaştığını ifade etti. İsrail'in uluslararası bir savaş tehdidi oluşturduğu uyarısında bulunan Bengin, özetle şunları kaydetti:

“Netanyahu’nun Gazze’de ateşkes düşünmediği açık, rehinelerin hayatları, kendi vatandaşları falan da hiç umurunda değil. Hem de ta en başından beri... Rehine yakınlarıyla 7 Ekim’den ancak 1,5 ay sonra görüştü, vakit ayırabildi! Onda da sadece “kalbimiz sizinle” diyerek sanki dalga geçermiş gibi bir hava takındı… İsrailli bakanlar arasında “Rehineleri öyle fazla düşünmemeli, olabildiğince acımasız davranmalıyız” diyenlerin varlığı da bu akıldışı, kan ve ölüm kokan havayı daha da tetikledi… Yoksa gerçekten rehineler düşünülseydi, öyle bir niyet olsaydı daha farklı bir siyaset uygulanırdı. Halen devam eden ise rehineleri önceleyen onları kurtarmaya yönelik bir operasyon asla değil. Netanyahu’nun derdi Gazze’yi Filistinsizleştirmek, insansızlaştırmak… Bilerek isteyerek çocukları kadınları hedef seçerek sivillere korku ve sistematik öldürme siyaseti uyguluyor...Vatanlarını, topraklarını terk etsinler diye... Hatta bu aşağılık taktikle Hamas’ı tahrik ederek elindeki rehineleri öldürmeye zorluyor, tuzağa çekmek istiyor da denilebilir. Kaldı ki o kadar ağır bombardıman, topçu atışında İsrail’in kim rehine, kim değil diye ayırt etmesi mümkün mü? İsrail’in Filistinli sanıp öldürdüğü rehineler bile oldu... Hem de beyaz bayrak sallamalarına rağmen... Yani, ateşkes çağrılarını reddeden, Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım suçlamasıyla yargılanan Netanyahu kendi halkının da katili aynı zamanda... Bu şuursuz davranışlarıyla kendi ülkesinin güvenliğini de sağlayamayan bir başbakan konumunda... Savaşın başından bu yana 600 bin İsrailli “güvenliğimizi sağlayamıyorlar” diye ülkesini terk etti. Savaşa karşı çıkan ve askerlik yapmak istemeyen İsrail vatandaşlarının öfkeleri de sokaklara taşmış durumda... O’nun yüzünden dünyada olası bir savaş tehdidiyle karşı karşıya… (…)”



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