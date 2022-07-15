Kan şekeri seviyelerinin yüksek olduğunu gösteren ilk işaretler! Kan şekerini düşüren çay

Yüksek kan şekeri tedavi edilmezse birçok sağlık sorununa yol açabilir. Kalp krizi, felç, bunama, görme sorunları ve diğer birçok sağlık sorunu riskini artıran tip 2 diyabete neden olabilir.

Glikoz bir basit şekerdir. Hücre içinde temel enerji kaynağı olarak görev yapan ve vücuttaki tüm faaliyetlerin lokomotifi olan glikozun vücutta yeterli miktarda bulunması gerekir. Glikoz, kas çalışması ve beynin çalışması da dahil olmak üzere vücuttaki tüm süreçler için gereklidir. Vücut faaliyetleri için toplam glikozun üçte ikisi kadarı kullanılır, geri kalanı ise vücuttaki diğer dokularda glikojen şeklinde bir enerji rezervi olarak depolanır. Pankreasın beta hücreleri yeterli insülin üretemezse, glikoz hücrelere giremez, kullanılmadan kalır ve kanda birikir. Yüksek kan şekeri bir diğer adıyla hiperglisemi durumu ağrılı değildir, genellikle belirti vermez ancak özellikle uzun vadede çok tehlikelidir.

Diyabet (Şeker Hastalığı) nedir?

Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen Diabetes Mellitus, genel olarak kanda glukoz (şeker) seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır. İnsülin, pankreasın beta hücreleri tarafından üretilen ve glikozun geçmesine ve enerji üretmesine izin vermek için hücrelerin "kilidini açan" bir hormondur.

Diyabet, pankreas artık insülin üretemediğinde veya vücut ürettiği insülini artık iyi kullanamadığında ortaya çıkan kronik, metabolik bir hastalıktır. Sindirim sisteminde parçalanan yiyeceklerden (karbonhidratlar) vücut glikoz alır. Bu şekilde elde edilen glikoz, kan dolaşımına girerek hücrelere ulaşır. İnsülin olmadan, glikoz hücrelere giremez, bu nedenle aç kalırlar. İnsülin üretememe veya etkili kullanamama, yüksek kan şekeri seviyelerine yani hiperglisemiye yol açar.

Diyabetin üç ana türü vardır. Tip 1 diyabet her yaşta ortaya çıkabilir, ancak en sık çocuklarda ve ergenlik çağındaki insanlarda görülür. Tip 1 diyabette vücut insülin üretmez veya çok az miktarda üretir. Bu nedenle, bu tip şeker hastalığı yaşayan kişilerin diyabetlerini kontrol altında tutabilmeleri için tedavinin başlangıcından itibaren günlük insülin enjeksiyonlarına ihtiyaçları vardır.

Tip 2 diyabet yetişkinlikte daha sık görülür ve tüm diyabet vakalarının neredeyse yüzde 90'ını oluşturur. Tip 2 diyabette vücut insülin üretir ancak yetersiz kalır. Yeterli insülin üretilse bile iyi kullanılamaz. Tip 2 diyabet tedavisinin temeli, sağlıklı bir diyet ve düzenli fiziksel aktivitenin yanı sıra normal vücut ağırlığını korumayı içeren sağlıklı bir yaşam tarzıdır. Tip 2 diyabet bunun dışında hipoglisemik ilaçlarla ve uzun süreli hastalıkta insülin preparatları ile tedavi edilir. Gestasyonel diyabet, sadece hamilelik sırasında ortaya çıkar ve doğumdan sonra kaybolur. Hamilelik sırasında gestasyonel diyabeti olan kadınlar ve çocukları daha sonraki yaşamlarında tip 2 diyabet geliştirme riski altındadır.

Tip 2 diyabet, vücudunuzun insülini düzgün bir şekilde işlemediği durumda ortaya çıkar. Dünyada en sık rastlanan diyabet tipidir. İnsülin, kanda bulunan ana şeker türü olan kan şekerini düzenlemekten sorumlu bir hormondur. Bu mekanizmadan arındırıldığında, kan şekeri seviyeleri tehlikeli seviyelere yükselebilir. Neyse ki, vücudunuzun çok önemli bir tamponu var: Sağlıklı beslenme! Kan şekeri yükselmesinin önüne geçmek için belli başlı yiyecek ve içecekleri tercih edebilirsiniz.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREN ÇAY

Kan şekeri seviyeleri, yiyeceklerin kan şekerine (şekere) parçalanmasına tepki olarak yükselir. Papatya çayının kan şekeri üzerinde düzenleyici etkiye sahip olduğu ortaya çıktı. Papatya çayı, papatya bitkisinin (Asteraceae familyasına ait bir bitki) çiçeklerinden yapılır. Geleneksel tıp uygulamalarında uzun süredir kullanılıyor.

PAPATYA ÇAYI İLE KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜN

Nutrition dergisinde yayınlanan İranlı bir araştırma, günde üç fincan papatya çayı içmenin tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri seviyelerinin kontrolünü iyileştirebileceğini buldu. Her yemekten sonra papatya çayı içmenin kan şekerini hızlı bir şekilde düşürdüğü iddia ediliyor.

Yüksek kan şekerinin gösteren ilk işaretler

Sık idrara çıkma

Her zamanki gibi sıvı tükettiğiniz halde daha sık idrara çıkacağınızı fark ederseniz, şekerinizi kontrol edin. Şeker seviyeleri yükseldiğinde, vücut onu idrar yoluyla atmaya çalışır, bu nedenle sık sık tuvalete gitme ihtiyacı doğar.

Tükenmişlik

Kan şekeri yükselir çünkü vücut, emilimine yardımcı olan bir hormon olan inüline karşı bağışıklık kazanır ve böylece hücreler onu bir enerji kaynağı olarak kullanabilir. Hücrelerdeki enerji eksikliği vücutta yorgunluğa yol açar.

Bulanık görme

Yüksek şeker gözlere zarar vererek bulanık görmeye, görüş alanında lekelere ve çizgilere neden olabilir. Diyabetik retinopati, yetişkinlerde körlüğün başlıca nedenlerinden biridir ve yüksek kan şekerinin neden olduğu bir sağlık sorunudur.

Susuzluk

Sık idrara çıkma susuzluğa neden olur. Daha fazla su içtiğiniz halde susuzluğunuzu gideremiyorsanız, kan şekeri seviyenizi kontrol etmeniz iyi olur.

Sürekli açlık

Şekeri yüksek olan kişiler sürekli aç hissederler ve sürekli bir şeyler atıştırma dürtüsü yaşarlar. Bunun nedeni, hücrelerin glikozdan yoksun kalması ve onu diğer kaynaklardan elde etmek için daha fazla yiyecek araması ve yağ deposundan enerjiye ulaşmasıdır.

Karıncalanma ve şişme

Aşırı yüksek kan şekeri vücuttaki sinirlere zarar verir ve diyabetin neden olduğu en yaygın sağlık sorunu olan diyabetik nöropatiye yol açar. Periferik nöropati, diyabetik nöropatinin en yaygın şeklidir ve bacaklarda, kollarda, ayaklarda, avuç içlerinde ve omuzlarda karıncalanma, yanma, spazm, şişme veya gıdıklanma şeklinde kendini gösterir. Tüm bunlar geceleri kötüleşebilir.

KAN ŞEKERİNİ ANINDA YÜKSELTEN YİYECEKLER

Tip 2 diyabet hastasıysanız veya kan şekerinizle ilgili aklınızda soru işaretleri varsa bazı yiyeceklerden uzak durmanızda fayda var. Tip 2 diyabet veya herhangi bir rahatsızlığa sahip olduğunuzu düşünüyorsanız en kısa zamanda doktora görünmelisiniz.

Şeker yiyecekler

Şekerli alkolsüz içecekler

Beyaz ekmek

Patates

Beyaz pirinç

TİP 2 DİYABET BELİRTİLERİ NELERDİR?

Özellikle geceleri normalden daha fazla idrara çıkma

Sürekli susuz hissetmek

Çok yorgun hissetmek

Aşırı kilo vermek

Cinsel organ çevresinde kaşıntı

İyileşmesi daha uzun süren kesikler veya yaralar

Bulanık görme