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Kan lekesinden bu yöntemle kurtulun

Kan lekesi inatçı bir leke olduğundan kolayca temizlenmez. Ancak kan lekesini temizlemek sandığınız kadar zor değil. Bu yöntemle sizde inatçı kan lekelerinden kolaylıkla kurtulabileceksiniz.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:18
Kan lekesinden bu yöntemle kurtulun

Günlük hayatta veya herhangi kaza durumunda oluşan yaralar sonucunda kıyafetlerinizde veya çarşaflarınızda kan lekesi oluşabilir.  Kan lekesi ufacık ta olsa halıya kıyafete veya çarşafınıza bulaştığında ortaya rahatsız edici bir görüntü çıkartır. Ancak düzgün ve basit bir yöntemle eşyalarınıza zarar vermeden kan lekesinden rahatlıkla kurtulabilirsiniz.

Bu yöntemle kan lekesinden uğraşmadan kurtulun…

Kıyafetlerinize veya herhangi bir eşyanıza bulaşmış olan kan lekesi eğer hala kurumadıysa oldukça yavaş temizlenecektir. Ancak kuruduysa artık panik yapmanıza gerek kalmayacak size vereceğimiz yöntemle yine rahatlıkla kurtulabileceksiniz.

Kurumuş kan lekesini soğuk bir kabın içerisinde yaklaşık 20 dk. beklettikten sonra zeytinyağlı sabunla iyice çitileyin.  Lekede hafif bir sarılık kalırsa eğer soğuk suyun içerisine birkaç damla amonyak ekleyerek sarı lekeden de tamamen kurtulabilirsiniz.

Diğer bir yöntem olarak da eczaneden satın almış olduğunuz veya evinizin ecza dolabında bulunan oksijenli suyu direkt kan lekesinin üzerine dökerek de lekeden kurtulabilirsiniz.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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