Kan emicilere operasyon! 9 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para vererek kendilerine haksız kazanç sağlayarak tefecilik yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 15 şahıs tespit edildi.

Şahısların vatandaşlara borç para verdiği, verdiği para karşılığında boş senetlere imza attırdığı ve daha sonra senedi kendi kafalarına göre doldurup, anapara sabit kalmak suretiyle düzenli olarak faizini müştekilerden temin ettikleri, sonrasında ise senetler hakkında icra takibi başlatıp müştekilerin taşınmazlarını üzerlerine geçirdikleri belirlendi. 7 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 5 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.