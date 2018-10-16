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Kan donduran vahşet! Parkta başı koparılmış kedi bulundu

Şanlıurfa'da bir parkta başı kesilerek öldürülmüş olarak bulunan kediyi görenler dehşete kapıldı.

16 Ekim 2018 Salı 22:17
Kan donduran vahşet! Parkta başı koparılmış kedi bulundu

Alınan bilgeye göre, merkez Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi'ndeki İbn-i Sina Parkı'nda vatandaşlar tarafından başı gövdesinden ayrılmış kedi bulundu.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Vatandaşlar vahşete tepki göstererek, sorumluların bulunup cezalandırılmasını istedi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 22:17
  1. haliliye

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