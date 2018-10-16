Kan donduran vahşet! Parkta başı koparılmış kedi bulundu
Şanlıurfa'da bir parkta başı kesilerek öldürülmüş olarak bulunan kediyi görenler dehşete kapıldı.16 Ekim 2018 Salı 22:17
Alınan bilgeye göre, merkez Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi'ndeki İbn-i Sina Parkı'nda vatandaşlar tarafından başı gövdesinden ayrılmış kedi bulundu.
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Vatandaşlar vahşete tepki göstererek, sorumluların bulunup cezalandırılmasını istedi.
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