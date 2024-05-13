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Dünya Kan donduran önerinin ardından ABD'den Gazze için bir skandal açıklama daha!
Dünya

Kan donduran önerinin ardından ABD'den Gazze için bir skandal açıklama daha!

Yeniakit Publisher
2024-05-13 23:08:00 -
Kan donduran önerinin ardından ABD'den Gazze için bir skandal açıklama daha!

Gazze'de kimyasal silah kullanılması önerisini veren ABD'li senatörün kan donduran açıklamasının ardından bir skandal da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan geldi. Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri 'vahşice' öldürmesini bir soykırım olarak görmediğini belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği basın toplantısında soykırım için destekte bulundukları İsrail’in, Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarına dair açıklamalarda bulundu.

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini bir soykırım olarak görmediğini belirterek, "Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz. Bu önermeyi kesin bir dille reddediyoruz” dedi.

İsrail'e Refah uyarısı

Savaşın ortasında kalan Filistinlilerin "cehennemde" olduğunu belirten Sullivan, İsrail'in Refah'a büyük bir askeri operasyon yapmasının hata olacağını aktardı. Sullivan, ABD’nin ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için çalışmaya devam ettiğini belirterek, böyle bir anlaşmanın ne zaman yapılacağını ya da yapılıp yapılmayacağını tahmin edemediğini söyledi.

Kimyasal silah önerisi!

Öte yandan ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İsrail’e “Gazze’de nükleer silah kullanabilirsin” mesajını vermişti.

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