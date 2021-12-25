Kan donduran olay: Öldürdüğü adamı ön koltukta kilometrelerce yanında taşıdı!
İstanbul Beylikdüzü’nde günlerdir kayıp olarak aranan Yemen uyruklu adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katilin Yemenli adamın cesedini kilometrelerce bir yolcuymuş gibi yan koltuğa oturtup kemerini bağlayarak Yalova’ya kadar araçla götürdüğü belirlendi.
Beylikdüzü’nde günlerdir haber alınamayan Yemenli Nabıl Zabıba'nın eşinin polise başvurması üzerine çalışma başlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Zabıba'nın en son bir oto galeride çalışan Yemen uyruklu Ahmed D. ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Ahmed D., birçok kez ifade değiştirdikten sonra cinayeti itiraf etti.
Ahmed D., cinayeti iş yeri sahibi Suudi Arabistan uyruklu Adnan İ.’nin azmettirmesi sonucu işlediğini anlattı.
Bunun üzerine Adnan İ. de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Borcunu ödemeyince öldürmüş
Ekiplerin çalışmalarında iddiaya göre, piyasaya yüklü miktarda borcu olan Ahmed D.’nin yine borçlu olduğu firmada kiralık aracını çalıştıran Nabıl Zabıba ile buluştuğu, daha sonra Ahmed D.’nin Nabıl Zabıba’yı öldürdüğü oraya çıktı.
Cesedi Yalova'ya kadar ön koltukta götürmüş
Polis ekipleri cinayetle ilgili şok detaylara da ulaştı. Zabıba'yı öldüren Ahmet D.'nin cesedi aracın ön koltuğuna yolcu gibi oturtarak emniyet kemerini bağladığı ve bu şekilde Yalova'ya kadar araçla gittiği belirlendi. Zanlının burada ormanlık bir alanda cesedi attığı tespit edildi. Şüphelinin cesedi otomobilin içinde taşırken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı.
Ahmet D., polis ekiplerine cesedi attığı yeri de gösterdi. 23 Aralık günü ormanlık alanda bulunan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Gözaltında bulunan 2 şüpheli, ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.