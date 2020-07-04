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Aktüel

Kan donduran olay! Kiraladığı otomobilinin içinde ceset buldu

Düzce'de oto kiralama işi yapan kadın vatandaş, bir şahsa kiraladığı ve zamanında getirilmemesinden şüphelenerek GPS üzerinden yerini tespit ettiği otomobilinin içinde ceset buldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 20:04:00 -
Kan donduran olay! Kiraladığı otomobilinin içinde ceset buldu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oto kiralama işi yapan Şenay K. isimli kadın Tekin Kahveci isimli şahsa kiraladığı otomobil zamanında getirilmeyince durumdan şüphelendi. Şenay K, araçta bulunan GPS cihazı yardımı ile aracın sokak kenarında park halinde olduğunu gördü. Kiraladığı aracının yanına giden Şenay K. aracını kontrol ederken arka koltukta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Kimliği belirlendi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde araç içerisinde bir erkeğin cansız bedenine rastlanıldı. Otomobilin içerisinde ölü bulunan kişinin Mensur Ataseven olduğu belirlendi. Mensur Ataseven'in ölümünün yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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