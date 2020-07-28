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Kan donduran olay! İhbar üzerine ekipler olay yerine gitti

İzmir'in Konak ilçesinde ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tren raylarının yanında bulunan boruların üzerinde erkek cesedi buldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 04:25:00 -
Kan donduran olay! İhbar üzerine ekipler olay yerine gitti

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Konak ilçesinde  Ege Mahallesi 1550 sokakta tren raylarının yanında bulunan boruların üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin Yağız Berk Çakmak'a (21) ait olduğunu tespit etti.

İnceleme yapan ekipler, cesedin birkaç gündür orada olduğunu belirledi.

Çakmak'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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